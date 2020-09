Mladi čakovečki oftalmolog: 'Uspio sam spasiti vid pacijentu koji si je zaklamao oko...'

Mladi doktor Bojan Sontacchi (33) iz Čakovca spasio je oko i vid pacijenta koji se teško ozlijedio klamericom

<p>Ma ja sam samo - doktor, skromno će specijalist oftalmolog, dr. Bojan Sontacchi (33) iz čakovečke županijske bolnice, koji je teškom operacijom uspio spasiti oko, ali i stopostotni vid Zorana Kalinića iz Selnice Podravske (48).</p><p>Kalinić se na poslu sam ozlijedio spajalicom iz pneumatskog pištolja. Bojao se da će izgubiti vid, jer ga i na drugom oku ima tek 30 posto. Na operaciju je mogao i u Zagreb, no za tim nije bilo potrebe. Stigao je u sigurne ruke čakovečkog specijalista, koji se prije operacije konzultirao sa svojom “učiteljicom” Biljanom Kuzmanović Elabjer s Klinike za očne bolesti KB-a Sveti Duh. Bila mu je to prva takva operacija, imao je tremu, što je normalno, kaže, ali je znao što i kako treba napraviti.</p><p>- Naravno, nije mi bilo jednostavno odlučiti se za zahvat, to mi je bio prvi takav slučaj u dosadašnjem stažu, ali sam se konzultirao s liječnicom, od koje sam prethodno na specijalizaciji puno naučio. Na kraju razgovora, uoči operacije, ona mi je rekla da vjeruje u mene i moje znanje te da je sigurna da ću sve dobro napraviti - priča dr. Sontacchi.</p><p>Operacija je trajala sat i pol, bio je sam s instrumentarkom Srebrenkom Florjanić. Je li mogao ići lakšim putem, pa spašavati samo oko, ne i vid, pitamo liječnika.</p><p>- U našem poslu nema takvih dilema. Naprosto, morate dati i napraviti maksimum, onako kako treba i nikako drukčije - kaže mladi oftalmolog, kojemu je kolegica u čakovečkoj bolnici i njegova supruga, također oftalmologinja, dr. Dijana Sontacchi. Zadovoljni su ovdje, putuju na posao iz Varaždina u kojemu žive i kažu da im nije namjera ići trbuhom za kruhom negdje drugdje.</p><p>- Tu smo godinu i pol te smo zadovoljni - ravnateljem, upravom, opremljenošću, slobodom da radimo kako znamo i želimo. I nismo ograničeni samo na Čakovec, na Hrvatsku općenito. Moja je supruga voditeljica dva velika EU oftalmološka projekta za Hrvatsku, tako da smo dosta bili vani. Radili smo u Francuskoj, nešto u Nizozemskoj, surađujemo s oftalmolozima i drugim specijalistima u cijeloj Europi - kaže dr. Sontacchi. Dodaje kako su operacijske sale u Čakovcu, što se tiče oftalmologije, jako dobro opremljene. Zadovoljan je i sretan što je pacijentu spasio oko i stopostotni vid. Moguće je, kaže, jer je ozljeda, nasreću, bila periferna.</p><p>- Ali sam mu prije anestezije rekao da ne znam sigurno što će s vidom biti. Ozljeda je bila vrlo ozbiljna, a otežavajuća okolnost to što je na drugom oku slabovidan. Rezultat operacije bio je jako upitan. Ipak, s obzirom na to da mu je ozlijeđeno oko na koje je vidio sto posto, odlučio sam izvesti operaciju - ispričao je doktor.</p><p>Već je sljedeće jutro Kalinić imao stopostotni vid. U ovakvim slučajevima, pojašnjava liječnik, obično pacijenti ostanu slijepi na to oko. Ovo je jedan od malobrojnih zahvata nakon kojeg je, u ovakvom stanju, vid ostao netaknut. Smije se na pitanje je li omiljen u bolnici, nije na njemu da odgovori na to, kaže. Ali zna da mu je liječnički uzor dr. Kuzmanović Elabjer, kojoj zahvaljuje.</p>