Krunoslav Capak: Počet ćemo cijepiti među prvima u svijetu

Cijeli svijet očekuje cjepivo protiv korona virusa, a Krunoslav Capak komentirao situaciju u Hrvatskoj te kad ga možemo očekivati...

<p>Hrvatska je osigurala dovoljne količine cjepiva preko EU-a i to s tri proizvođača. Nastavit ćemo pregovore i s ostalim proizvođačima. Ali već sada imamo osigurana cjepiva za preko 50 posto stanovništva. Još ne znamo koje će cjepivo biti prvo registrirano. Najvjerojatnije će biti ono oxfordsko proizvođača Astra Zeneca koje je u vrlo visokoj fazi treće faze kliničkog ispitivanja. Kada će biti spremno - ne znamo još, ali prema onome što smo jučer od njih čuli, to bi trebalo biti uskoro, rekao je <strong>Krunoslav Capak </strong>u emisiji <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/676927/capak-osigurali-smo-cjepivo-za-vise-od-50-stanovnistva-nastavljamo-pregovore">'U mreži Prvog'.</a></strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Dodao je kako su napravili prvi nacrt plana sa svim do sada poznatim elementima. Ima još puno podataka koje ne znaju.</p><p>- Tražili smo milijun doza, ali konačne brojke ćemo dati kada EU to odredi prema broju stanovnika. Liječnici i zavodi za javno zdravstvo su cjepitelji i tu nema velikih promjena - rekao je Capak.</p><p>Dodao je da je cijepljenje dobrovoljno i besplatno za prioritetne skupine.</p><p>- Naše brojke su velike i to je zabrinjavajuće. Jučer smo imali više od 2500 slučajeva, iz tog broja se generiraju i ovi koji trebaju respiratore i oni koji nažalost umru. Ono što je dobro je da je postotni tjedni rast bio 100 postotni, a sada iznosi 4,2 posto.</p><p>Nadamo se da će se krivulja izravnavati i početi padati. Što se tiče mjera, Nacionalni stožer je donio one koje vrijede za čitav teritorij Hrvatske, a lokalni stožeri mogu donijeti i strože mjere - rekao je Capak.</p><p><strong>Hrvoje Šimić</strong>, ravnatelj Opće županijske bolnice Našice govorio je o preminulim osobama u osječkoj bolnici o kojima je Stožer jučer izvijestio. </p><p>- Preminulo je pet ljudi, od toga su dvoje s našičkog područja. Umrlo je i dvoje mlađih ljudi. Kod jedne osobe je komoditet maligne bolesti u terminalnom stadiju, a kod druge osobe se radilo samo o pretilosti - otkrio je Šimić.</p><p>Capak je istaknuo da su brojke zabrinjavajuće.</p><p>- Jučer smo imali preko 2500 novih slučajeva. Ne znamo kolike će brojke biti danas. Brojke su zabrinjavajuće jer se iz stih novooboljelih generiraju i teže oboljeli i oni koji će trebati respirator i oni koji će, nažalost, na kraju umrijeti. Dobro je što je tjedni postotni rast, koji je prije dva tjedna bio 100 posto, pao i prošli tjedan je iznosio 4,2 - rekao je Capak te dodao kako Nacionalni stožer donosi mjere, ali ih lokalni stožeri predlažu.</p><p>Capak kaže da bi bilo dobro da imamo 90-postotnu procijepljenost, ali je to teško za očekivati znajući situaciju kod nas.<br/> <br/> - Ovogodišnja potražnja za cjepivom protiv gripe je vrlo velika pa se polako vraćamo na stanje prije 2009. godine kada je antivakcionalni pokret počeo jačati. Mi smo time zadovoljni i nadamo se da će potražnja rasti i iduće godine, rekao je. Kaže da još nemaju izolat ovogodišnje gripe ali se ona pojavila a na sjevernoj hemisferi. Gripa se kod nas obično pojavljuje početkom prosinca - objasnio je. </p>