Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak sudjelovao je danas na dodijelili priznanja i zahvalnice na Državnoj smotri učeničkih radova u pilot-projektu "Biosigurnost i biozaštita" u osnovnim i srednjim školama u RH gdje komentirao davanje nagrada za cijepljenje, prenosi N1.

- Sura u 19:30 će Đani Stipaničev odraditi koncert, nakon što se cijepi, kao svojevrstan poklon onima koji su se u ova tri dana cijepili bez poziva. Slično se događa i u Splitu. U Zagorju se dijele ulaznice za toplice. Postoje načini kojima se određeni stožeri služe. O tipovima novčanih nagrada nismo razmišljali. Iako Hrvatskom novčarskom zavodu ni to nije strano - rekao je Capak.

Dodjeli nagrada prisustvovao je i ministar obrazovanja Radovan Fuchs koji je komentirao kontroverzne izjave dekana medicinskog fakulteta u Puli.

- Ovakav istup nije za javnu scenu, nego nešto o čemu se raspravlja među znanstvenicima i u znanstvenim časopisa. Za svaki argument postoji čitav niz protuargumenata. Mi u ovom trenutku nemamo nikakvu drugu mogućnost borbe protiv ove epidemije. Da je postojalo cjepivo 1918., španjolska gripa ne bi odnijela toliko žrtava. Mislim da je ovo neoprezno iznesen stav. Svi moramo nastojati da svi dođemo do što veće procijepljenosti - rekao je Fuchs.

Capak je dodao kako djeca nisu prioritet u cijepljenju i kako je cijepljenje djece dobrovoljno.

- Imamo jedno cjepivo koje je registrirano za djecu od 12 do 18 godina, to je Pfizerovo cjepivo, a vrlo skoro ćemo imati i Modernu. Priča se i o pedijatrijskim dozama Pfizera koje bi isto trebala biti uskoro. Mi smo, čim je cjepivo bilo registrirano, objavili da djeca u tom trenutku nisu prioritet, ali da treba cijepiti djecu koja su kronični bolesnici i kod koje bi virus mogao uzrokovati težu bolest. Također, rekli smo da oni koji u kući imaju kompromitirane osobe, da se i ta djeca moraju cijepiti. Najesen ćemo svakako cijepiti djecu, no kao što znate da je cijepljenje za odrasle na dobrovoljnoj bazi pa će tako biti i za djecu. Za one koji nemaju 18 godina, roditelj mora potpisati pristanak. O tome kako će to funkcionirati u praksi razmišljat ćemo najesen - poručio je Capak.