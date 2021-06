Premijer Andrej Plenković komentirao je nakon sastanka sa Stožerom u Petrinji i epidemiološku situaciju te dinamiku cijepljenja.

Na pitanje hoće li Hrvatska napraviti sličan potez kao neke druge države koje nude nagrade građanima za cijepljenje, Plenković je upitao: 'Što ćemo, potkupljivati ljude da se cijepe?'

- Što ćemo onda s ovih 44 posto građana koji su se cijepili? Hoćemo li i i njima retrogradno uplatiti sredstva? - pitao je.

- Ja smatram da smo u fazi potpune informiranosti baš svih i da je minimalna odgovornost svakog građanina da da doprinos društvu. Način kako se ovdje može dati doprinos jest da se cijepe. Ima nešto ljudi koji mute vodu, antivaksera, i njih se prenosi kao relevantne. Ja sam za to da ljude motiviramo, da učinimo sve da se cijepe, nema nastupa na kojem sam ja bio da to nisam rekao, to govore svi ugledni stručnjaci, liječnici, znanstvenici, ali ima nešto ljudi koji misle da covid nije ništa značajno i odbijaju se cijepiti, rekao je Plenković. Dodao je kako Hrvatska ima 670.000 doza cjepiva.

- Motivirati ljude, mlade, da mogu ići na koncerte s covid-potvrdama, to je dobro, ali ne možemo danas reći da nema ljudi koji ne znaju za ovo - poručio je premijer.

- Svatko tko je odgovoran dat će doprinos, svatko tko nije neće. Mi smo cijelo vrijeme primjenjivali blage mjere, to smo radili s poštovanjem prema našim građanima, koji su odgovorni, koji su pametni, koji žele nastaviti primati plaće. Ja vjerujem da je to nekakva zajednička minimalna stvar oko koje se možemo svi složiti. Nismo mi uzalud procijenili da nećemo biti zemlja koja ima policijski sat, ne bi to bilo dobro prihvaćeno niti bismo išta učinili s time. Cijepljenje zbilja ne traje dugo i dosta je to mala investicija, a velika korist - rekao je Plenković.