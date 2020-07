Capak: 'Dobio sam već stotinjak mailova od ljutitih mladenki'

<p><strong>Krunoslav Capak</strong>, ravnatelj Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) rekao je kako se već razgovara o povećanju vremena za posjet roditelja djeci u bolnice. Do sada je to bilo 15 minuta, a to kratko vrijeme su brojni roditelji osudili. </p><p>- Neka roditelji razmišljaju u tom smjeru da mi već razgovaramo o tome da tu situaciju promijenimo, da bolnice stvore uvjete da je to moguće napraviti bez nekog velikog rizika ulaza virusa u zdravstvenu ustanovu - rekao je Capak u <a href="https://vijesti.hrt.hr/632118/capak-o-plesu-s-koronavirusom-moramo-se-naviknuti-na-suzivot" target="_blank">Dobro jutro, Hrvatska na HRT-u</a>. </p><p>Istaknuo je kako je karantena dobra, ali je neodrživa i ne može dugo trajati. Poručio je da bismo se zato trebali naviknuti na suživot s virusom i držati se mjera. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đikić o korona virusu u Hrvatskoj </strong></p><p>Što se tiča porasta novooboljelih, Capak je istaknuo kako se značajan porast pojavio u cijeloj Europi kada su zemlje počele popuštati mjere. </p><p>- Sad je jako bitno da što ranije otkrijemo izvor zaraze, nekoga tko je zaražen, bolestan i da njegove kontakte stavimo u samoizolaciju, a njega izoliramo da ne može dalje širiti virus. Ako u tome budemo uspješni, držat ćemo stvar pod kontrolom. A nadamo se da ćemo biti uspješni - rekao je Capak.</p><p>Na pitanje o restrikcijama i mjerama, Capak je rekao kako nikada nije rekao da će zabraniti vjenčanja. </p><p>- Govorio sam samo o strožim mjerama - objasnio je i dodao da je već dobio stotinjak mailova od ljutitih mladenki i organizatora vjenčanja. </p><p>- Neki su pristojni pa apeliraju, a neki su bezobrazni, prijeteći i tako dalje, rekao je Capak.</p><p>Capak je komentirao i situaciju na granici sa Slovenijom i rekao da se držimo na sredini žute liste. </p><p>Što se tiče mogućnosti uvođenja obveze nošenja maski u zatvorenim prostorima, Capak je rekao kako misli da maske treba zadržati u područjima gdje više ljudi boravi u zatvorenim prostorima duže vrijeme.</p><p>- O tome se razgovara - rekao je Capak.</p><p>Dodao je da tijekom epidemije nisu donosili zabrane ni kažnjavali ljude te da još uvijek misle da su najbolja mjera edukacija i upozoravanje, ali da će u slučaju potrebe razgovarati o postroženju i kontroli nošenja maski.</p>