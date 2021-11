Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je u HTV-ovoj emisiji Otvoreno komentirao šire uvođenje Covid potvrda i rekao kako je današnji dan, ujedno i prvi s obaveznim potvrdama za ulazak u državne, javne i lokalne institucije, dobro prošao.

- Uvijek kada se donese ovakva jedna mjera koja je vezana uz infrastrukturu, određene aktivnosti zdravstvenih službi, testnih mjesta, dobrovoljnost ljudi da to naprave, uvijek ima nekih problema, no ja bih rekao da je prošlo dobro. Ono što sad znamo je da je uvođenje COVID potvrda u zdravstvo i socijalu prošlo jako dobro, bilo je svega nekoliko ljudi koji se nisu htjeli testirati, mnogi od njih su se cijepili. Mjera očito ima svoj efekt, a cilj te mjere je da se zaštiti zdravlje ljudi na radnome mjestu. Ja mislim da je ovo prošlo jako dobro, mi smo imali skoro 54 tisuće testiranih i među njima je bilo skoro 1300 ljudi koji su ispali pozitivni, oni su sada u 10-dnevnoj izolaciji i neće širiti bolest dalje što će doprinijeti boljoj epidemiološkoj situaciji - rekao je Capak i dodao kako je danas bilo 10 posto manje zaraženih nego prije tjedan dana.

Poslodavci neće još dugo plaćati testiranje

Na pitanje do kada će se testiranja obavljati na račun poslodavca, Capak je rekao kako je mjera uvedena s neograničenim trajanjem, no da to neće biti "neko dugačko vrijeme".

- Dat će se prilika svakom da razmisli o tome i odluči se cijepiti, cjepiva ima dovoljno, cijepna mjesta su svima dostupna, svatko se može cijepiti. Treba pričekati da ljudi koji su se sada odlučili cijepiti dobiju potvrdu, a nakon toga država treba odlučiti o tome da se plaćanje prekine i da onda oni koji se ne žele cijepiti to plaćaju sami. Oni koji se iz raznih razloga ne mogu cijepiti su oslobođeni od mjere testiranja - rekao je.

Predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Iva Šušković kaže kako su posljednjih dana intenzivnije razgovarali sa sindikalnim povjerenicima na terenu kako bi se izbjegao kaos. Dodala je kako su u ponedjeljak intenzivnije komunicirali s ljudima na terenu i dali upute kako komunicirati s poslodavcima.

Šušković: Manji broj ljudi odbio je testiranje

Informacije koje su dobili s terena su da je sve proteklo dobro, ali da se u nekim tijelima pojavio problem te da se manji broj ljudi odbio testirati.

- Ono što smo mi kao sindikat napravili da zaštitimo člana u njegovom radno-pravnom statusu jeste da smo dali jasnu uputu da ljudi slijede epidemiološke mjere, da postupaju po njima i da ne nasjedaju na nekakve lažne upute s društvenih mreža koje bi poticale radnika da odbije mjere i dobije sankcije - naglasila je.

Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja rekla je da su postupanja u školama bila drugačija te da sve ovisi o pristupu ravnatelja.

'Neki poslodavci nisu organizirali testiranje'

- Ja moram pohvaliti ravnatelje i njihov ljudski pristup s obzirom na problematiku koja se iskristalizirala. Ja bih se tu vratila na činjenicu da je od same najave odluke i donošenja odluke prošlo tjedan dana i da je u tom periodu trebalo voditi računa o svim specifičnostima sustava. Moram naglasiti da je sustav obrazovanja najosjetljiviji i tu smo mogli očekivati različite situacije no za njih smo kao sindikat bili spremni. No, ne odobravam da je odluka došla tjedan dana nakon toga i da je uz odluku bilo navedeno preko 6 tisuća mjesta na kojima je moguće testiranje i ne neki se način percipiralo da je time problem riješen - rekla je.

Poručila je da nisu svi poslodavci jednako pristupili problemu i organizirali mjesta za testiranje pa su ljudi najčešće pitali kako ostaviti besplatno testiranje, ako sami moraju naći punkt za testiranje.

Saša Ceci, znanstveni bloger i voditelj emisije Treći element HTV-a, kaže da ova situacija traje jako dugo. Poručio je kako se zna da se za neke viruse nije uspjelo napraviti cjepivo te dodao kako je i na samom početku pandemija panika bila oko cjepiva i hoće li se moći napraviti.

'Cjepivo može pomoći da sve ovo završi'

- Onda kada se vidjelo da postoji šansa da ćemo dobiti nekoliko cjepiva, no najvažnije je pitanje bilo - što ako nema cjepiva. Tada su glavne ove mjere - maske, pranje ruku, distanca, izolacija i samoizolacija - rekao je i dodao kako je bilo jasno da će se trebati čekati neko vrijeme da dođe cjepivo.

- Na totalno iznenađenje mnogih, ali ne i znanstvenika koji se bave cjepivima, došao je cijeli niz sasvim dobrih cjepiva koja se kroz ovih 6-7 milijardi doza istestirala kao niti jedno cjepivo do sada i mi danas znamo da imamo nešto što nam može pomoći da se ova cijela priča završi, odnosno da se vratimo najbliže što možemo onom starom normalnom - poručio je.