Capak: Mjere ćemo produžiti, ali ne sve i ne na mjesec dana

Hrvatska u petak bilježi znatan pad zaraženih korona virusom.

U 24 sata 23 novooboljelih od korone, ukupno oboljelih 1814, rekao je Vili Beroš na press konferenciji nacionalnog stožera u 14 sati.

Primarijus Krunoslav Capak, gostovao je u Dnevniku HTV-a te otkrio kako će do pronalaska cjepiva izgledati suživot s virusom.

Što nas čeka u danima koji dolaze?

- Još malo i proći će mjesec dana od te brojke koja je bila, mi smo jako sretni da je tako, nadam se da će se trend nastaviti. Imali smo nekoliko pikova, ali zadnjih dana brojka je relativno povoljna, osim ovih domova gdje se dogodio proboj. Bez domova, brojke su povoljne. Mi se nadamo povoljnoj epidemiološkoj situaciji pa ćemo onda i razgovarati o relaksaciji mjera - rekao je primarijus.

Pandemijska krivulja još nije u silaznoj putanji, kaže.

- Želimo vidjeti kako će izgledati krivulja novooboljelih. Ova je povoljna za nas, imamo puno ozdravljenih, a dalje će ići prema dolje. Čekamo da se ona krivulja koja govori o kumulativnom broju zaraženih izravna, a onda počne padati. To će se dogoditi kada ćemo imati dnevni pad novooboljelih. Mi se nadamo da je ovo početak tog perioda - dodao je.

- Situacija u domovima, stavljena je pod kontrolu - kaže Capak.

- Epidemiolozi su stalno na terenu, uspjeli su klasificirati sve oboljele, njihove kontakte te one koji trebaju ići u samoizolaciju, one koji se trebaju maknuti. Kohortirani su zaposlenici, dakle više neće biti kontakta između onih koji su bili u nekom kontaktu s oboljelima i ovi koji nisu bili, to će biti nova smjena. Mi mislimo da je situacija pod kontrolom i da ćemo uz malo sreće, jer sreće treba imati, uspjeti - rekao je.

Capak najavljuje kako će mjere zaštite biti produžene, ali ne na mjesec dana i ne sve.

- Neke mjere se neće produživati, o tome koje će to biti, ovisi o dogovoru Vlade, Stožera i epidemiologa. Premijer je rekao da je dao zadatak ministarstvima da naprave prioritete, odnosno relaksaciju, koje bi mjere najviše doprinijele gospodarskom rastu i normalizaciji života. Tu odluku doznat ćemo idući tjedan - dodao je.

- Sljedeći tjedan ćemo mi epidemiolozi napraviti epidemiološki okvir za one prioritetne mjere. One za koje su gospodarstvo, ali i svi drugi resori, pokazali interes i proces relaksacije će se napraviti na taj način. To će biti nova normala, ništa neće biti kao prije. Bit će to sasvim normalan život, suživot s korona virusom - zaključio je Capak.