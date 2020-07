Capak: Nema ljubljenja i hrane na pladnjevima na svadbama

Zabrana svadbenih svečanosti? Ljudi su već uplatili, dali kapare i žale nam se da to nije način na koji se radi, rekao je Krunoslav Capak, a Vili Beroš najavio nadzor kao u klubovima

<p>Od ishitrene najave zabrane vjenčanja do ispravke pa pojašnjenja kako će se ograničiti broj ljudi, iz nacionalnoga civilnog stožera danas stiže najava o drugačijim mjerama zaštite od zaraze korona virusom.</p><p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> kaže kako će, s obzirom na rast broja zaraženih upravo s takvih okupljanja, izdati nove, strože preporuke.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:</b></p><p>- Poznata je činjenica da je bilo nekoliko vjenčanja gdje se dogodilo više zaraza. Danas primamo vijesti od prošlog vikenda. Stožer je danas naširoko raspravljao o toj temi i odlučili smo da u ovom trenutku nećemo ograničavati ni zatvarati, nismo ni mislili, nego da ćemo razmisliti o novim preporukama - rekao je za Capak za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3847678/krunoslav-capak-za-rtl-danas-govori-o-mogucim-novim-uputama-stozera/" target="_blank">RTL Danas</a> i dodao:</p><p>- O tome da se vodi evidencija, da se daju preporuke da se međusobno ne rukuje, ne čestita, ne ljubi, da ne bude pladnjeva, nego da se hrana dijeli individualno. Te će preporuke biti gotove do kraja tjedna i nadamo se da će već ovaj vikend biti implementirane.</p><p><strong>Maja Grba-Bujević</strong>, članica nacionalnog stožera, u razgovoru za Novu TV napomenula je i kako će u preporukama biti definirano koliko će ljudi moći boraviti na takvim svečanostima s obzirom na kvadraturu prostora tako da je moguće poštovati razmak od metra i pol, a ne, kao dosad, da za sve vrijedi ograničenje od 300 ljudi u zatvorenom i 500 na otvorenom prostoru.</p><p>Dobio je stotinjak mailova ljutitih mladenki nakon najave zabrane vjenčanja i razumije da bi takav korak uništio planove mnogih ljudi pa to zasad nije opcija.</p><p>- To je jako teško, ljudi su već uplatili, dali kapare i žale nam se da to nije način na koji se radi. Nažalost, epidemija nam je skočila i razmišljamo o tim mjerama. Zasad nećemo smanjivati broj sudionika, ali to je uvijek na stolu. Zasad preporuka, ne ograničenje - rekao je Capak.</p><p>A ista je situacija i s noćnim klubovima, koji su također bili žarišta.</p><p>- Pažljivo pratimo situaciju. Taj se broj smanjio, kontrole su urodile plodom pa nemamo više izvještaje da se nešto negativno događa ili da se ljudi ne drže mjera. Pričekat ćemo s odlukom o zatvaranju na nacionalnoj razini - rekao je.</p><p>Ponovio je da neće karantenizirati Hrvatsku kao prije nekoliko mjeseci iako nisu očekivali tako žestoka mala žarišta poput onog u Kutini, gdje se 12 ljudi zarazilo na proslavi na jednom OPG-u. Žele ograničiti izvore zaraze.</p><p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> istog je mišljenja.</p><p>- Stalno imamo neke nove izazove. Dakle moramo shvatiti svi skupa da velika okupljanja stavljaju rizik širenja virusa. Moramo se držati preporuka. Nije nam namjera da zabranimo takva okupljanja. Vidite da u prošlim tjednima nismo išli restriktivno i to je pokazivalo rezultate - rekao je Beroš za <a href="https://vijesti.hrt.hr/632421/ministar-beros-u-dnevniku-hrt-a" target="_blank">HTV</a> i dodao:</p><p>- Uvest ćemo mjere dezinfekcije i nadzora. Ako to ne pomogne, onda ćemo razmišljati o restriktivnim mjerama.</p><p>Hoće li se opet zatvarati granica prema Srbiji i Bosni i Hercegovini?</p><p>- Svaki dan radimo situacijske analize epidemije u Hrvatskoj i okolnim zemljama. I jutros smo razgovarali o mjerama koje ćemo eventualno poduzeti za državljane susjednih zemalja. Ionako već imamo mjeru koja preporučuje da u Hrvatsku mogu ući samo oni koji imaju razloga za to - rekao je i nastavio u situaciji u Sloveniji:</p><p>- Nije točno da Hrvatska ulazi na crvenu listu zbog malog broja testiranih. Istina je da ulazimo u žuto zbog povećanog broja oboljelih, ali učinit ćemo sve od sebe kako bi se vratili na zelenu listu. U usporedbi s ostalim zemljama mi se još dobro držimo. </p>