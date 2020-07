'Zbog 37°C nisu joj dali ni na prijemni, kći mi plače cijeli dan'

HZJZ kaže da je granična temperatura 37,2°C. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu poslali su nekoliko kandidata s nižom temperaturom kući...

<p>Zbog korone ovih dana dolazi do neugodnih situacija i na visokim učilištima koja provode upise novih studenata, kao i ispite u ljetnom roku. Više čitatelja požalilo nam se kako se zbog nejasnih pravila oko epidemiološke zaštite ne osjećaju sigurno ili smatraju da su im prekršena prava. Tako nam se javila Zagrepčanka čija kći želi upisati Učiteljski fakultet. Na inače vrlo popularnom fakultetu ovaj tjedan traju prijamni ispiti. No u ponedjeljak, kaže nam sugovornica, njezinoj kćeri i još nekoliko djevojaka nisu dopustili da prisustvuju razredbenom postupku zbog temperature od 37°C.</p><p>- Dijete mi je u šoku, plače cijeli dan. Zar zbog te temperature djeca ne mogu na prijamni - pita ojađena majka.</p><p>Na Učiteljskom fakultetu potvrdili su nam kako su kandidatima mjerili temperaturu beskontaktnim toplomjerom i kako ih je bilo nekoliko koji zbog povišene temperature nisu mogli pristupiti ispitu. No za njih je, ističe se u odgovoru koji potpisuje Višnja Rajić, prodekanica za nastavu i studente, organiziran ispit u srijedu poslije podne.</p><p>- Za studente koji dolaze tad prijamni će se odvijati na otvorenom, uz sve zaštitne mjere (maske, dezinficijens i rukavice). Nije bilo žalbi kod mjerenja temperature, no svi naši pristupnici imali su informaciju da će im se omogućiti pristup ispitu u drugom terminu, pa nije ni bilo potrebe za žalbom. Sve naše aktivnosti bile su organizirane sukladno uputama HZJZ-a i Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu - ističe Višnja Rajić.</p><p>No kako smo provjerili u Preporukama HZJZ-a za visoka učilišta objavljenim krajem svibnja, granična temperatura mjerenjem beskontaktnim toplomjerom je 37,2°C i viša, a u tom slučaju treba je dodatno izmjeriti standardnim toplomjerom pod pazuhom. Istaknimo i kako temperaturu od 37°C žene imaju redovito u određenim periodima ovulacije, što ne znači da su bolesne.</p><p>S druge strane, temeljita provjera potpuno je opravdana, ako se uzme u obzir da je na netom završenoj državnoj maturi za troje pristupnika utvrđeno da su pozitivni na COVID-19 te ih je 20-ak završilo u samoizolaciji. No visokim učilištima očito je ostavljen široki prostor za tumačenje epidemioloških mjera, zbog čega su svi pod dodatnim stresom. Iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje javili su nam da ova problematika nije u njihovoj nadležnosti, a od Nacionalnog stožera do zaključenja izdanja nismo dobili pojašnjenja preporuka i kako bi se trebale primjenjivati u ovim situacijama.</p>