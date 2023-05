Capak o aferi s lažnim Covid testovima: 'Istraga je u tijeku, utvrdit će je li bilo manipulacija'

Nakon sjednice Vlade, pred novinare su izašli ministar zdravstva Vili Beroš i ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak.

Na pitanje o korona profiterima i jesmo li se testirali s krivotvorenim testovima, obzirom na otkriće 24sata o mladom poduzetniku iz Varaždina Filipu Mihaliću, čiji je tata utjecajni HDZ-ovac, a za kojeg se sumnja da je krivotvorio brze antigenske testove, a predstavljao ih kao uvoznik putem svoje tvrtke Buryen kao originalne, Krunoslav Capak je rekao da je istraga očito u tijeku.

- Mi smo dobili zahtjev još prije tri mjeseca o tim testovima kako smo ih mi testirali. Ako je test došao na listu EK o dozvoljenim testovima, dakle koji su podobni za testiranje, mi smo radili još dodatnu validaciju svakog lota i za sve lotove koji su bili uvezeni od te firme mi imamo podatke o tome da smo proveli validaciju i da je test prošao. Ono što mi na temelju toga možemo tvrditi je da je test bio funkcionalan. Da li je s drugim testovima, koji nisu bili kod nas na kontroli, bilo nekih manipulacija, to će utvrditi istraga i o tome ja ne mogu govoriti - istaknuo je dodavši kako su testovi, koje je validirao HZJZ, završili u skladištu Robnih zaliha i distribuirali se zdravstvenim ustanovama prema njihovim potrebama.

Ministar Beroš je istaknuo kako on nikakve informacije o tome nema.

- Mogu jedino reći da Ministarstvo zdravstva nije sudjelovalo u nikakvim nabavama opreme tijekom Covid krize - rekao je naglasivši da najoštrije osuđuje ukoliko se dokaže da je riječ o kriminalu.

- Pogotovo što je onda riječ o profiterstvu u doba velike zdravstvene krize i to najoštrije osuđujem. Očekujem od institucija da to riješe, ono što je meni kao ministru bilo najvažnije da smo vrlo rano ustrojili taj mehanizam da se svi oni testovi koji se nabavljaju putem Civilne zaštite i Robnih zaliha validiraju u našim zdravstvenim ustanovama. To meni na neki način kao ministru garantira da su ti testovi bili adekvatni jer su ih serijski, na osnovu već ranije pozitivnih i negativnih uzoraka testirali. Prema tome, država je napravila jedan sigurnosni iskorak, ali zašto? To je bio trenutak kad su se tek razvijali brzi antigenski testovi, svjedočili smo dolasku jedne vrste pa druge, treće, bili su sve bolji, međutim u tom inicijalnom trenutku je imalo punog smisla provjeriti učinkovitost istih - poručio je

