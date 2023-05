Usporedili test koji je uvezao Mihalić i original: 'Odgovorno tvrdim da su krivotvoreni'

Odgovorno tvrdim da ovo nisu originalni testovi. S velikom sigurnošću mogu to reći, kaže nam predstavnik tvrtke koja godinama uvozi velike količine Boson Biotech antigenskih testova iz originalne kineske tvrtke Xiamen Boson Biotech.

Usporedili smo testove koje je uvezla tvrtka Buryen, u vlasništvu Filipa Mihalića, s testovima koji su došli izravno iz kineske tvornice.

Podsjetimo, 24sata su nakon višemjesečne istrage ekskluzivno otkrila kako je Filip (24), sin bivšeg zastupnika HDZ-a Anđelka Mihalića, a i sam HDZ-ovac, osuđen 2020. za krivotvorenje novca. Prije nekoliko mjeseci prijavljen je za prijetnje i silovanje, a trenutačno ga istražuju policija i PNUSKOK zbog sumnje u krivotvorenje COVID testova. Prema informacijama s kojima raspolažemo, Filip je u početku uvozio originalne kineske testove, ali se u drugoj polovici prošle godine prebacio na drugu vrstu biznisa. Sumnja se da je uvozio krivotvorine iz jedne turske tvornice, a zatim ih raspačavao po Hrvatskoj i Europskoj uniji. U slučaj je uključen i Interpol.

Sad donosimo materijale na kojima su razlike između Filipovih testova i onih uvezenih iz Kine vidljivi golim okom. Posjetili smo sjedište tvrtke koja godinama uvozi Boson testove direktno od kineskog proizvođača. Pred nama su otvorili kutiju testova poslanu iz Kine i detaljno je usporedili s Buryenovim testovima kupljenima u gradskoj ljekarni. Imali smo uvid u oznaku na kutiji na kojoj se vidi broj serije iz Xiamenove tvornice. Imali smo uvid i u račun za Boson testove te broj i detalje pošiljke iz Kine. Također, pokazali su nam i ranije uvezene testove.

Razlike između kineskih i Buryenovih pakiranja su velike.

- Prvo treba razjasniti jednu stvar. Ranija pakiranja Bosonovih testova na poleđini su imala otisnuto deset jezika, a u kutiji, na deklaraciji, bilo je pet jezika. Nova pakiranja imaju pet jezika na kutiji i pet jezika na deklaraciji - kaže nam sugovornik i pokazuje dva pakiranja.

Na poleđini Buryenove kutije nedostaju znakovi upozorenja i simboli uskličnika koji se vide na originalnim pakiranjima Boson testova.

- Ovo su originali. Jedan je uvezen na početku 2022. godine, a drugi na kraju godine. U međuvremenu je Boson promijenio pakiranje. Ovo ovdje je test koji je uvezao Buryen. Kao što vidite, njihova kutija ima 10 jezika na poleđini, a to znači da se radi o starom pakiranju. Na kutiji piše i datum proizvodnje. To je LOT broj, koji označava seriju koja je tiskana. Ovaj primjerak je, prema kutiji, tiskan 1. srpnja prošle godine. Tad je, koliko mi je poznato, već trebalo biti pet jezika na poleđini, a ne 10. To je prvi gaf - objašnjava naš sugovornik.

Na donjoj slici je originalno pakiranje te ono ima oznaku uskličnika i natpis 'Warning' na prednjoj strani. Na Buryenovoj kutiji tog uskličnika i natpisa nema.

- Nadalje, ako je kutija napravljena po starijoj verziji, nedostaju joj upozorenja. Vidite ove uskličnike na prednjoj i stražnjoj strani? Oni su istaknuti na originalu. Kod Buryena ih nema. Još jedan gaf. Također, koliko vidim, razlika je i u dimenzijama kutije. Minimalna, od možda milimetra, ali vidi se. Dalje, vidite ovu rupu u koju se stavlja epruveta? Kod njega rezovi prelaze preko kružnice. U originalu su ti rezovi unutar kružnice. U starijoj verziji pakiranja rezovi ne prelaze preko kružnice. Samo na novim verzijama prelaze kružnicu - priča naš sugovornik i pokazuje razlike u pakiranjima.

Vidljiva je razlika u nijansama zelene boje. Na donjoj fotografiji je original. Njegova zelena boja je drukčija od Buryenove.

- Razlika je i u bojama. U nijansama sive i zelene. Vidite i vrećice s reagensom? Crta na vrećici u Buryenovu pakiranju osjetno je bljeđe crvene boje. Na dodir se osjeti i razlika u kvaliteti vrećice. Razlika je i u fontu na unutarnjoj vrećici. Vidi se razlika i u nijansama zelene boje između originala i Buryenova pakiranja. Pogledajte i testni štapić. Original ima drugi materijal koji bolje apsorbira tekućinu, a ovaj se čini kao obična vata. Također, i omot štapića je drukčiji od onih u staroj originalnoj verziji. Očito je bljeđa nijansa plave boje na Buryenovu pakiranju - dodaje sugovornik.

Vidljiva je i razlika u omotima testnih štapića. Nijansa plave na Buryenovoj verziji je očito drukčija od one na originalnom omotu štapića.

I zbilja, razlike u bojama su vidljive.

Vrećica u kojoj se nalazi reagens je također različita. Na Buryenovoj vrećici je crvena linija osjetno bljeđe boje nego na originalu.

- Pogledajte i upute. Pogledajte kako je otisnuti tekst u njima bljeđi od originala, kao da je nestalo tonera u printeru. I certifikat je puno bljeđi od originala. Moguće da se htjelo uštedjeti na materijalu. Dalje, i silikatni gel je različit. Njegov omot silikatnoga gela je po novoj verziji, umjesto po staroj. Razlika je i u samom testu. Starija verzija pločice Boson testa nema zelenu liniju u sredini. Buryenova ima. Samo nove pločice imaju zelenu boju u sredini. Koliko vidim, Buryen je uzeo staro pakiranje s deset jezika, vjerojatno da može imati prodaju na većem tržištu, ali unutra su ostavljene sastavnice koje se nalaze u novoj verziji testa. Dakle, unutra je sve po novom, a vani je stara ambalaža - objašnjava naš sugovornik.

Tekst certifikata koji je sastavni dio svakog pakiranja je osjetno bljeđe otisnut u Buryenovoj kutiji testova nego što je to slučaj kod originalne kutije.

Rezolutno tvrdi da se sastavni dijelovi, nijanse boja i materijali ne mijenjaju. Kako kaže, originalna tvrtka radi po špranci kojom se na dnevnoj bazi proizvode stotine tisuća testova. Oni moraju biti identični.

I upute u pakiranju testa su drukčije. One u originalnoj kutiji su masno otisnute, a u Buryenovu testu su vidljivo bljeđe nijanse. Kao da je nestalo tonera.

Podsjetimo, 24sata su nakon višemjesečne istrage goleme afere o poslovanju mladog HDZ-ovca Filipa Mihalića u seriji tekstova objavili svjedočanstva studenata koji su radili na prepakiravanju testova u varaždinskom skladištu.

Pločica je također drukčija. Prema starijoj verziji testa, pločice u sredini nisu imale zelenu boju. Buryenova, s gornje strane, ima zelenu sredinu.

- Upute su bile ovakve: otvori test, izbaci upute, ubaci strane upute, zatvori test. Mijenjali smo uputstva s nekog jezika s uputstvima koja su bila na španjolskom, portugalskom i nekom slavenskom jeziku - ispričao nam je jedan od studenata koji su bili zaposleni u skladištu u blizini Varaždina u kojem je tvrtka Buryen držala zalihe COVID testova.

Gore je silikatni gel iz Buryenova pakiranja, a dolje iz originala. Prema starijoj verziji, trebao bi izgledati kao onaj dolje.

Opisali su nam kako su testovi dolazili u velikim kutijama, a oni su u svakom pojedinačnom testu zamijenili upute te ih pakirali. Objavili smo i svjedočanstvo osobe koja je posjetila istanbulsku tvornicu u kojoj su se, sumnja se, proizvodili krivotvoreni testovi.

Također, kako doznajemo, nastavlja se s ozbiljnim prijetnjama ljudima upoznatim s Filipovom “rabotom”. Upozorava ih se na šutnju.

