<p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> u ponedjeljak je gostovao na<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a534060/Krunoslav-Capak-o-koronavirusu-u-Hrvatskoj.html"> N1 </a>gdje je pričao o festivalima i partijanju na Zrću, ali i o velikom broju mladih koji su zaraženi te je prokomentirao današnje brojke iz lokalnih stožera.</p><p>- Nadamo se da će se samo još nekoliko pozitivnih pojaviti i da će broj danas biti manji od 50, to volimo jer ako je ispod 50 pada nam kumulativna incidencija koja je bitna za mjere drugih država. Bude li brojka trajno ispod 50, bilo bi jako dobro - kazao je. </p><p>Rekao je kako mu je puno realnije da svijet cjepivo protiv korone dobije sljedeće godine, a ne ove, ali i da ćemo mi biti među prvima koji će dobiti cjepivo - kad bude spremno.</p><p>- Mi smo dio zajedničke nabave EK, bit ćemo ravnopravni s ostalim zemljama EU-a, mislim da ćemo biti među prvima. Ima sedam milijardi ljudi u svijetu, nije realno da se u jednoj godini proizvede sedam milijardi cjepiva - kaže.</p><p>Capak je otkrio da je za ovogodišnju proslavu obljetnice Oluje bio na produljenom vikendu u Dugoj Uvali kod Pule:</p><p>- Ovog ljeta nije bila gužva, pa smo se bez problema mogli pridržavati mjera. A i puhala je bura, padala je kiša - kaže.</p><p>Na pitanje kako je moguće imati istodobno i dobru turističku sezonu i relativno nizak broj zaraženih, što je službeno slučaj u Hrvatskoj, Capak je odgovorio da je sezona dobra.</p><p>- Mi smo znali za neke naše šanse i za neke naše prilike, jer smo imali dobru epidemiološku situaciju. Znali smo i to da ljudi automobilom mogu na put krenuti u posljednji trenutak. Ali, nismo se smjeli nadati ovakvom prometu. Ne kažem da nećemo imati zaraženih i turista i domaćih ljudi, ali ovo su doista dobri rezultati - kazao je Capak.</p><p>Capak je odogovorio i da je zadovoljan kako se ljudi pridržavaju mjera.</p><p>- Mogu reći da se 95 posto ljudi u Hrvatskoj pridržava mjera, i gosti i u dućanima. A tu je i epidemiolpoška služba koja nastoji što prije pronaći kontakte- rekao je.</p><p>Kao odgovor na pitanje što je s partijanjem na Zrću, Capak je odgovorio da hrvatske epidemiološke službe mogu odgovoriti i referirati se samo na ono što stigne službenim kanalima, konkretno preko sustava EVRS.</p><p>- Ono što piše po portalima, po novinama, mi to ne možemo znati. Kad se prvi put pojavila vijest u češkim novinama, mi smo ih nekoliko puta zvali, nikada nismo dobili odgovor. Iz Austrije, Njemačke, Italije imali smo nekoliko prijava da su se neki ljudi zarazili kod nas - kazao je.</p><h2>Partijanje na Zrću</h2><p>- Apeliramo da se pridržavaju mjera i da partiji budu na otvorenom. Kao Stožer pojačali smo mjere, idu inspekcije, razgovaraju s vlasnicima, i neki su odustali od zatvorenih prostora - kaže.</p><p>Rekao je da su neki vlasnici klubova samoinicijativno zatvorili objekte, da su se neki drugi odlučili premjestiti događanja na otvoreno. Reporterku je zanimalo konkretno stanje na Zrću, odnosno na "jedan klub koji se uopće ne pridržava mjera".</p><p>- Mi smo s gradonačelnikom Novalje i organizatorima dogovorili da se neće organizirati festivali i da neće biti partija. Imali smo obećanje da će tako biti. Koje će biti sankcije ako se situacija pogorša, razgovarat ćemo na Stožeru. U kontaktu smo s lokalnim vlastima i pokušavamo dogovoriti da se situacija smiri - rekao je.</p><p>Capak se osvrnuo na "feštanje" građana nakon Sinjske Alke:</p><p>- Apelirali smo na ljude da ne organiziraju fešte po dvorištima - kaže.</p><p>Potom je komentirao i stanje s kruzerima za koje je gradonačelnik Dubrovnika tražio da im se, pod određenim uvjetima, dopusti posjet gradu.</p><p>- To kako je ta tvrtka opisala higijenske mjere, ako je to stvarno tako, onda je to prilično sigurna situacija. Naravno, rizik uvijek postoji, ali mislim da će odluka biti pozitivna - najavio je Capak.</p><p>- Srednja dob novozaraženih je 10-15 godina niža nego što je to bilo prije. Uzrok tome su situacije u kojima dolazi do zaraze, to su klubovi, vjenčanja, okupljanja na koje idu većinom mlađi ljudi... Nitko nije potpuno zaštićen - rekao je o sve većem broju mlađih koji su zaraženi.</p><p>Za kažnjavanje onih koji krše mjere rekao je da Nacionalni stožer za civilnu zaštitu ide prvenstveno apelima, tek onda da uzima u obzir kažnjavanje. Rekao je da su imali pritužbe da pojedinci ne nose maske u autobusima, vlakovima i na trajektima.</p><p>- Obavijestili smo organizatore - otkrio je Capak.</p><p>On smatra da su građani danas već bitno discipliniraniji nego ranije:</p><p>- Osobno sam doživio da su ljudi upozoravali onoga tko je pokušavao ući u dućan bez maske. Ljudi trebaju naučiti da trebaju nositi masku u takvim situacijama - zaključuje.</p>