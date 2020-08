Talijanski maturanti vratili se kući s Paga zaraženi koronom - cijeli razred u samoizolaciji

Razumijem mlade i njihovu želju za zabavom, ali kad vidim određene fotografije punih plaža ili gužve, mislim da smo izgubili sjećanje na ono što se dogodilo, kaže voditelj za javno zdravstvo u Padovi

<p>Dvije djevojke zajedno su s drugim vršnjacima, 24 iz Veneta i 13 iz Padove, išle na izlet na otok Pag.</p><p>Proslavile su maturu u Hrvatskoj i vratile se u Italiju pozitivne na korona virus, piše u petak talijanski Corriere della Sera o dvije 18-godišnjakinje zbog kojih je najmanje 24 maturanata iz pokrajine Veneto u samoizolaciji.</p><p>Prema njihovim navodima, dvije 18-godišnjakinje vratile su se s maturalnog putovanja pozitivne na koronavirus. Svi iz razreda koji su išli na putovanje sad se moraju testirati na Covid-19, prenosi <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/dvije-talijanke-vratile-se-s-maturalca-na-pagu-pozitivne-na-koronu-zarazeni-i-njemacki-ucenici-15012428" target="_blank">Jutarnji list</a>.</p><p>"Završno putovanje koje je trebalo označiti kraj adolescencije i početak odrasle dobi, posljednje ljeto zabave nakon srednje škole prije odlaska na fakultet ili traženja posla, završava na neočekivan i ne pretjerano poučan način", piše talijanski medij. </p><p>Dvije djevojke zajedno su s drugim vršnjacima, 24 iz Veneta i 13 iz Padove, išle na izlet u organizaciji agencije iz Brescie koja je napravila aranžman putovanja na otok Pag. Planirane su bile disko večeri, festivali i sudjelovanje u raznim vrstama zabavnih događanja. Apartmani su bili predviđeni za spavanje za dvije do sedam osoba. </p><p>Tinejdžeri, stari između 18 i 19 godina, 25. srpnja napustili su Italiju autobusom, a kad su stigli u Hrvatsku odvezli su se trajektom do otoka "na kojem su ih iščekivale beskrajne zabave", piše portal.</p><p>Vratili su se 1. kolovoza i tad se jedna od dvije 18-godišnjakinje počela loše osjećati. Temperatura joj je porasla pa se posavjetovala s liječnikom koji joj je radi sigurnosti odlučio napraviti test na koronavirus. Bio je pozitivan. Njezina prijateljica je također imala pozitivan test, ali nema simptoma. </p><p>Sad njihove lokalne zdravstvene ustanove pokušavaju prikupiti sve s kojima su bile u kontaktu. A svi mladi s izleta nalaze se u kućnoj izolaciji. </p><p>Zdravstveni centri u Padovi zabilježili su još dodatnih sedam slučajeva zaraze kod ljudi koji su se vratili iz Hrvatske - svi oni pozitivni su na virus, ali nisu povezani sa spomenutim maturalcem. </p><p>Domenico Scibetta, voditelj jednog zavoda za javno zdravstvo u Padovi, izjavio je da su dvije stvari utjecale na epizode poput ove: "Ponašanje i razlika u razini epidemije između zemalja".</p><p>"Teško je održavati distancu u klubu, a upravo ondje prijeti Covid-19. Virus radi svoj posao, a to je da inficira što više ljudi. Na nama je da svojim ponašanjem pokušamo smanjiti njegovo širenje", rekao je Scibetta.</p><p>"Razumijem mlade i njihovu želju za zabavom, ali kad vidim određene fotografije punih plaža ili gužve, mislim da smo izgubili sjećanje na ono što se dogodilo. A kad putujete u inozemstvo, morate imati na umu da nisu sve zemlje na istoj razini", rekao je.</p><p>"Mi također moramo imati stabilnu situaciju u Venetu, ali ako stvari nisu mirne na drugim mjestima, očito je da postoje nove zaraze. Ova nejednakost olakšava uvoz virusa jer ne možemo zatvoriti granice", kazao je Scibetta.</p><p>Talijanski mediji izvijestili su da su se infekcije u Hrvatskoj vratile eksponencijalno, kao i na cijelom Balkanu. Između 4. i 5. kolovoza bilo je 58 pozitivnih, u četvrtak se ta brojka smanjila na 28. Trend, međutim, stalno raste, pišu.</p><h2>I njemački maturanti zaraženi</h2><p>Njemački portal T-online.de u petak je izvijestio o 10 njemačkih maturanata koji su se nakon maturalnog putovanja na Pagu vratili bolesni te im je potvrđen koronavirus i nalaze se u samoizolaciji.</p><p>Prema glasnogovornici okruga Goppingen, sjeverno od Stuttgarta, najprije je otkriveno devet slučajeva, a naknadno i deseti. Većina maturanata ima simptome slične gripi, respiratorne probleme poput kratkog daha, ali i poremećaj osjetila okusa. </p><p>Na odmoru je bilo 15 maturanata, a 50 osoba koje su im kontakti su također u karanteni od dva tjedna. </p><p>Putovanje maturantima je organizirala turistička agencija specijalizirana za party putovanja. </p><p>Šef zavoda za javno zdravstvo okruga Goppingen, Heinz Pohler, naglasio je kako se koronavirus trenutno sve češće detektira kod osoba koje se vraćaju s Balkana te da ovaj slučaj jasno pokazuje rizik putovanja i partijanja tijekom pandemije.</p><p>T-online.de također dodaje kako ima još zaraženih koji su se vratili iz drugih zemalja i saveznih država Njemačke.</p>