Simbolično cijepljenje nakon Božića početak je kampanje kojom Vlada planira nagovoriti najmanje 70 posto građana da se cijepe.

Naravno, svaka kampanja košta pa tako i ova. Zavod za javno zdravstvo zatražio je povećanje budžeta za ovu kampanju i time će u rukama "imati oružje."

'Misli na druge, cijepi se'

- Medijska kampanja će započeti kroz neko kratko vrijeme. Naime u javnom zdravstvu postoji princip da se ne može promicati oružje koje nemate u rukama, dakle ono oružje koje ćete tek nabaviti - rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak za RTL.

Na pitanje kada će se on cijepiti kaže kako smatra da početnim dozama koje nam stižu, a to je mali broj doza, trebamo cijepiti one koji su prioritet stoga on ne spada u tu skupinu. Kaže da cijepljenje premijera i ministra zdravstva također zasad nije u planu.

- Čim dođem na red i ja ću se cijepiti. Ali prema uobičajenom protokolu - kaže.

Nije otkrio koliko povećanje budžeta su zatražili u HZJZ-u. Otkrit će brojke kad HZZO odobri budžet odnosno dobiju ugovor. Rezultat kampanje trebao bi biti procijepljenost 70 posto građana.

- Optimalno bi bilo doći do takve procijepljenosti jer to garantira sprečavanje širenja infekcije - rekao je ministar zdravstva Vili Beroš te doda da bi bilo optimalno kada bi to postigli do ljeta.

Autor slogana kampanje je Boris Malešević, koji stoji iza brojnih političkih kampanja, pa tako i onih premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića.

Vlada o kampanji

O kampanji se danas oglasila i Vlada:

- Na zahtjev ravnatelja HZJZ Krunoslava Capaka tvrtka Preclarus komunikacije d.o.o., koja ima ugovor s HZJZ o pružanju savjetodavnih usluga na području odnosa s javnošću, sklopljenom temeljem javne nabave u travnju 2020. godine, izradila je komunikacijsku strategiju za provedbu cijepljenja protiv covid-19 u Hrvatskoj - stoji u poruci iz Vlade, prenosi RTL.

- Za provedbu kampanje HZJZ će raspisivati javnu nabavu u skladu sa zakonom i to za izradu tiskanih materijala za potrebe kampanje (bedževi; pingvini, letci), izradu TV spotova, rad na društvenim mrežama itd. - kažu u Vladi i dodaju kako je kreativno rješenje kampanje napravljeno je bez naknade (pro bono). Dakle, Malešević nije naplatio svoje usluge.