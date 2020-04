Capak o prvoj fazi: 'Tko ne radi neka se vozi busom iza 9 sati'

S ponedjeljkom ušli smo i u prvu fazu popuštanja mjera korona virusa. Tako su ponovno počeli voziti busevi za međugradski prijevoz, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak komentirao je cijelu situaciju u HRT-ovoj emisiji 'U mreži prvog'.

- Meni se čini da je ZET dobro organiziran. Trebamo samo tako nastaviti: Apel građanima: mi nismo odvajali kad će se tko voziti, ali neka oni koji ne rade ne idu na javni prijevoz u vrijeme kad se ide na posao. Ako moraju nešto obaviti, neka idu iza 8.30, 9. Ali i dalje je preporuka - ostanite doma - poručio je Capak s kojim su u emisiji gostovali još Damir Trut i Ljubica Romčević-Žgela.

Dodao je kako bi bilo pametno u javnom prijevozu koristiti maske i drugu zaštitnu opremu.

- U zdravstvenom sustavu postoji obaveza za maske. U javnom prijevozu je preporuka za maske. Kod nas nema kulture da se maske nose i smatramo da je uvođenje obaveze prestroga u ovom momentu. Dajemo snažnu preporuku da se maske nose u zatvorenim prostorima - rekao je Capak te objasnio kako 'nisu mogli ranije dati preporuke jer su čekali da vlada donese odluku'.

- Čim je vlada donijela odluku, mi smo taj dan do ponoći sve završili, drugo jutro je to išlo na pregled, i popodne je sve dignuto na web. Sve za buduće mjere imamo u draftovima, ljudi trebaju dati svoje komentare i nakon toga ćemo ih objaviti - govori Capak te vjeruje da je vrlo izvjesno da će doći do druge faze popuštanja mjera.

- Situacija s domovima i prijenosom u općoj populaciji se smiruje, ali apeliram na to da je virus i dalje tu i da se moramo pridržavati mjera. Jako je teško definirati što se mora dogoditi da bi se popuštanje ukinulo, svaki dan ćemo o tome razgovarati, razmišljati što činiti. Možda neko novo žarište neće biti povezano s popuštanjem mjera - upozorio je.

Zbog toga je bitno da se za bilo koji događaj napravi epidemiološki okvir.

- Na primjer, može se održati koncert u Areni sa 100 posjetitelja, to karikiram. Odluku o tome da li treba i u kojem momentu vratiti učenike u škole i koje učenike će donijeti Ministarstvo obrazovanja, a epidemiolozi će donijeti mjere kako se to mora. Moje osobno mišljenje je da e-škola ide dobro - komentirao je Capak.

