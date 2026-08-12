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RAVNATELJ HZJZ-A

Capak o situaciji u Gospiću: 'Ja bih pio tu vodu, zašto ne?'

Piše 24sata,
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Capak o situaciji u Gospiću: 'Ja bih pio tu vodu, zašto ne?'
U Zagrebu je održan brifing za medije povodom Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album
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S obzirom na to da je pitanje vode za ljudsku potrošnju pitanje broj jedan u ovoj situaciji, to zahtijeva jedno detaljnije objašnjenje, istaknuo je Capak

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gostovao je u emisiji RTL Danas i komentirao situaciju s opasnim otpadom u Lici.

Potvrdio je podatke HZJZ-a o tome kako nema ugroze za vodu u Lici.

- S obzirom na to da je pitanje vode za ljudsku potrošnju pitanje broj jedan u ovoj situaciji, to zahtijeva jedno detaljnije objašnjenje. Kontrola i monitoring vode za piće sastoje se od tri nivoa. Prvo je kontrola koju provodi isporučitelj vode, odnosno vodovod ili komunalno poduzeće koje isporučuje tu vodu i ono prema procjeni rizika radi kontrole te ih javno objavljuje. Oni su vidljivi na web stranicama ličkog Vodovoda. Druga razina je državni monitoring koji godišnje propisuje Ministarstvo zdravstva i HZJZ - rekao je.

Istaknuo je kako podatci HZJZ-a pokazuju da je voda u potpunosti zdravstveno ispravna i odgovara svim parametrima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i pravilnika koji određuje koncentracije različitih tvari prisutnih u vodi.

- Nema razloga za brigu. Rekao sam da postoje tri razine kontrole. Tu je i Državni inspektorat koji provodi službene kontrole. Svi dosadašnji rezultati koje imamo govore o tome da je voda za potrošnju u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna. 

Na pitanje bi li i on pio tu vodu, odgovorio je:

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- Bih, zašto ne?

Osvrnuo se i na uzorke koji su na tlu pokazali visoku koncentraciju nekih teških metala te istaknuo kako je riječ o normalnim vrijednostima. Na pitanje što to znači ako netko, primjerice, sadi povrće 500 metara dalje, odgovorio je da nema dokaza da bi to povrće bilo onečišćeno.

- Nemamo nikakvih dokaza ni indicija da bi to bilo onečišćeno. U samom vještačenju su objavljeni rezultati kupusa koji je uzorkovan 30 metara od tijela otpada i njegova ispravnost je bila sasvim uredna - rekao je.

Stanovnicima spornog područja na kraju je poručio kako je voda ispravna za piće te ih upozorio da se ne približavaju područjima gdje se nalazi odlagalište.

- Prva poruka je da očito postoji jedno ozbiljno onečišćenje koje je za sada zatvoreno u tijelu odlagališta. Najvažnija preporuka je da je voda ispravna i da je mogu piti i da će rezultati pojačanog monitoringa biti objavljivani. Druga poruka je da se ne ulazi područje gdje je odlagalište jer je sam otpad očito opasan otpad i sadrži značajna onečišćenja. Kvaliteta zraka je također u redu. Kvaliteta biljaka u blizini također. Nema bojazni da bi tim putem neko onečišćenje došlo do ljudi, ali potreban je oprez i praćenje informacija koje će dolaziti od HZJZ-a i svih drugih relevantnih tijela. Ukoliko netko ima individualan izvor vode, tipa bunar, neka se javi, kako bi uključili bunare u monitoring - zaključio je.

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Komentari 14
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