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SIGURNOST

Zbog otpada u Gospiću na Rabu će pojačati nadzor vode: Svaki će mjesec provjeravati kvalitetu

Piše Ivan Jukić,
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Zbog otpada u Gospiću na Rabu će pojačati nadzor vode: Svaki će mjesec provjeravati kvalitetu
Foto: canva/ilustracija
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primorsko-goranski župan Ivica Lukanović je rekao kako dosadašnje službene analize nisu pokazale da je slučaj iz Gospića utjecao na sigurnost vode na Rabu

Objavljeni rezultati vještačenja ilegalnog odlagališta otpada u Bilajskoj ulici u Gospiću izazvali su novu zabrinutost, a zbog mogućeg utjecaja na podzemne vode dodatno će se pratiti i kvaliteta vode na Rabu, prenosi Fiuman.hr. Na gospićkoj lokaciji procijenjeno je oko 37.000 tona miješanog otpada. Analize su pokazale onečišćenje tla, a u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su i PFAS spojevi, poznati kao „vječne kemikalije“.

Iako zasad nema službenih pokazatelja da je ilegalno odlaganje otpada utjecalo na sigurnost vode u javnom vodoopskrbnom sustavu, informacije su zabrinule i stanovnike Raba. Otok se vodom opskrbljuje s kopna, putem izvorišta Hrmotine, koje koristi vode Like i Gacke.

Na situaciju je reagirao primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, koji je o stanju vode razgovarao s ravnateljem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Željkom Linšakom.

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- Zbog informacija o ilegalnom dopremanju i odlaganju otpada na području Gospića razumijem zabrinutost građana, posebno na otoku Rabu koji se vodom opskrbljuje s kopna, putem izvorišta Hrmotine koje koristi vode Like i Gacke - poručio je Lukanović.

Župan ističe kako dosadašnje službene analize nisu pokazale da je slučaj iz Gospića utjecao na sigurnost vode na Rabu. Ipak, odlučio je dodatno pojačati kontrolu kako bi se eventualne promjene mogle što ranije uočiti.

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- Danas sam razgovarao s ravnateljem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije Željkom Linšakom o stanju i dosad poduzetim aktivnostima. Važno je istaknuti da dosadašnje službene analize nisu pokazale utjecaj slučaja u Gospiću na sigurnost vode na Rabu - naveo je župan.

Najveća promjena odnosi se na učestalost analiza. Voda će se ubuduće na prisutnost metala i PFAS spojeva testirati jednom mjesečno. Dosad su se takve analize provodile dva puta godišnje. Lukanović kaže da želi dodatnim nadzorom ukloniti mogućnost da eventualne promjene prođu neopaženo.
 

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