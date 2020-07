Capak odobrio Hrebaku dolazak u Sabor i spasio Plenkovića

<p>Nova Vlada <strong>Andreja Plenkovića</strong> ne bi bila izglasana u parlamentu bez pomoći ravnatelja HZJZ-a, <strong>Krunoslava Capaka</strong>. Capak je naime svojim pismenim epidemiološkim mišljenjem odobrio dolazak u Sabor predsjedniku HSLS-a <strong>Dariju Hrebaku</strong>, gradonačelniku Bjelovara koji je trebao biti u samoizolaciji. </p><p>Hrebaku je <strong>Vesna Grgić</strong>, epidemiologinja iz HZJZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije, odredila samoizolaciju u trajanju 14 dana. Da je ostao u samoizolaciji Hrebak ne bi mogao prisustvovati na sjednici i dati svoj glas Plenkoviću, što znači da Hrvatska ne bi dobila novu Vladu. </p><p>- Donijela sam odluku za njega o samoizolaciji, ali on je u konzultacijama s docentom Capakom, vjerojatno i s predsjednikom Nacionalnog stožera Civilne zaštite Davorom Božinovićem, donio odluku da se ide testirati i to je obavljeno u HZJZ-u u utorak. To nije bila moja odluka, po meni bi gradonačelnik Hrebak bio 14 dana u samoizolaciji, ovo drugo nije na meni - izjavila je Grgić na konferenciji za novinare u četvrtak. </p><p>Podsjetimo, svi koji su bili na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća Bjelovara nalaze se u samoizolaciji zato što je jedan vijećnik testiran i pozitivan na korona virus. Capak je Hrebaku napisao potvrdu u kojoj se može pridružiti parlamentarnoj većini, a u njemu se navodi da je gradonačelnik 17. srpnja ostvario rizičan kontakt u dvorani za sastanke u kojoj je većina nosila maske, ali ju je zaražena osoba u jednom trenutku skinula s lica.</p><p>Capak je izjavio kako je Hrebak u utorak testiran te je bio negativan.</p><p>- U sljedećih 36-48 sati gospodin Hrebak nije i neće biti zarazan, a ako neće biti u samoizolaciji, potrebno je da nosi masku Nakon toga se treba ponovno testirati ili biti u samoizolaciji 14 dana od rizičnog kontakta ostvarenog 17. srpnja - napisao je Capak. </p><p>- Činjenica je da je ona rekla da bih ja trebao biti u samoizolaciji, ali ja imam i drukčije tumačenje gospodina Capaka. Meni je ta situacija čudna. Od te je sjednice Gradskog vijeća prošlo tjedan dana, a gospođa me telefonski nazvala u utorak i rekla mi da će prva dva reda iz dvorane morati u samoizolaciju.</p><p>Onda sam u poslijepodnevnim satima dobio obavijest da se gospođa predomislila i da u samoizolaciju moraju prva tri reda ljudi. Nazvao sam je i pitao kakve veze imaju redovi, s obzirom na to da je u samoizolaciju slala čovjeka koji je bio u istom redu sa zaraženim, iako deset metara dalje od njega, a nije nekog tko mu je bio puno bliže, ali u redu iza.</p><p>Koja je to logika? Već sam tada bio negativan na testu i imao Capakovo rješenje da mogu u Sabor, dobro se osjećam i nemam simptome. Najčudnija je gospođina odluka uslijedila u srijedu navečer, rekla je da svi koji su bili na sjednici moraju u samoizolaciju - rekao je Hrebak za <strong><a href="https://www.novilist.hr/vijesti/hrvatska/kako-je-capak-spasio-vecinu-u-saboru/">Novi list</a> </strong>te dodao kako sumnja da se iza svega krije politika. </p><p>- Gospođa je pod patronatom župana Damira Bajsa, koji je na izborima bio na listi sa SDP-om, a poznato je da se Bajs i ja baš ne volimo. Ne znam koji bi drugi razlog bio. Uostalom, nitko osim zaraženog s te sjednice nema nikakve simptome. Za mene je to cirkus - zaključio je. </p>