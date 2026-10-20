Capak: 'Razmatra se prestanak rutinskog cijepljenja djece protiv tuberkuloze'

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) razmatra mogućnost prestanka rutinskog cijepljenja novorođenčadi protiv tuberkuloze (BCG), u vrijeme kada je primjena cjepiva privremeno obustavljena zbog četiri prijave ozbiljnih nuspojava kod djece.

Pitanje nastavka rutinskog BCG cijepljenja razmatra se u vrijeme privremene obustave primjene cjepiva bugarskog proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd., nakon što su tijekom 2026. prijavljene četiri sumnje na ozbiljne nuspojave, odnosno upalu kosti ili koštane srži, kod djece cijepljene 2024. i početkom 2025. godine.

U sva četiri slučaja potvrđena je bakterija BCG podrijetlom iz cjepiva, a HZJZ sada čeka očitovanje bugarske agencije i mišljenja stručnih društava o nastavku cijepljenja, izjavio je u utorak ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak odgovarajući na novinarska pitanja na Nacionalnoj konferenciji o ponašajnim ovisnostima u Zagrebu.

„Mi smo istražili sva četiri slučaja i u sva četiri dokazano je da se radi o bakteriji BCG koja sasvim sigurno potječe iz cjepiva”, rekao je Capak.

Čeka se očitovanje bugarske agencije

Dodao je da se čeka očitovanje bugarske agencije jer je, prema njegovim riječima, u Bugarskoj prijavljena znatno niža učestalost takvih komplikacija nego u Hrvatskoj.

Istodobno HZJZ vodi razgovore s pulmološkim i pedijatrijskim stručnim društvima te stručnjacima koji se bave tuberkulozom o tome postoje li epidemiološki uvjeti za prestanak rutinskog cijepljenja sve novorođenčadi.

Capak je podsjetio da je HZJZ i ranije proveo savjetovanje sa stručnim društvima o mogućem prestanku rutinskog cijepljenja, no ona su se tada protivila takvoj odluci.

Hrvatska bilježi približno sedam slučajeva tuberkuloze na 100.000 stanovnika, rekao je Capak, istaknuvši da je riječ o razini na kojoj se može razmatrati prelazak s cijepljenja sve novorođenčadi na cijepljenje samo djece iz rizičnih skupina, uz ispunjavanje odgovarajućih epidemioloških kriterija.

Kao jedan od razloga za oprez naveo je blagi porast incidencije tuberkuloze, koji je povezao s dolaskom stranih radnika.

Na pitanje kada bi se mogla očekivati odluka, Capak je odgovorio da uskoro očekuje očitovanje bugarske agencije, dok su stručnim društvima već upućena pitanja i čekaju se njihovi odgovori.

Cijepljenje novorođenčadi trenutačno se ne provodi

Prema ranijim podacima HZJZ-a, tijekom prethodnih desetak godina u Hrvatskoj nije bio zabilježen nijedan slučaj upale kosti ili koštane srži povezan s BCG cijepljenjem, dok je iz dviju serija cjepiva koje su primila djeca s prijavljenim nuspojavama primijenjeno oko 60.000 doza.

Zbog obustave primjene cjepiva i nedostatka zamjenskog proizvoda privremeno se ne provodi BCG cijepljenje novorođenčadi u rodilištima.

BCG cjepivo prvenstveno štiti djecu od teških oblika tuberkuloze, uključujući tuberkulozni meningitis i milijarnu tuberkulozu.

Hrvatska se od 2017. ubraja među zemlje s niskom incidencijom tuberkuloze, odnosno s manje od deset oboljelih na 100.000 stanovnika.

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, zemlje s niskom incidencijom tuberkuloze mogu, uz ispunjavanje odgovarajućih epidemioloških kriterija, razmotriti prelazak s rutinskog cijepljenja sve novorođenčadi na selektivno cijepljenje djece iz rizičnih skupina.