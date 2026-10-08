Capak o navodnoj deset puta većoj dozi BCG cjepiva: 'Moguće da je riječ o pogrešnom upisu'

Navod bugarskog proizvođača BCG cjepiva za tuberkulozu da je djeci u Hrvatskoj dana deset puta veća doza vjerojatno je posljedica pogreške pri upisu podataka u europski sustav za prijavu nuspojava, rekao je u četvrtak ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. "Mi smo provjerili te prijave i u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cijepljenju, da je upotrebljena deset puta veća doza", rekao je Capak novinarima na stručnom skupu povodom 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke.

U HZJZ-u pretpostavljaju da je pri elektroničkom upisu prijave u europsku bazu nuspojava pogreškom upisano 0,5 umjesto 0,05, zbog čega ispada da je djeci dana deset puta veća doza. Iz te je baze podatak preuzeo i bugarski proizvođač, pojasnio je Capak, dodavši da će se to tek potvrditi.

Kontaktirat će se oni koji su cijepili djecu. "Greške u medicini su uvijek moguće. Situaciju ćemo pažljivo razmotriti i vidjeti što treba napraviti", pojasnio je Capak.

Ako testiranja kvalitete pokažu da je cjepivo ispravno, nema razloga za promjenu proizvođača, istaknuo je Capak.

Razmotriti ukidanje cijepljenja protiv tuberkuloze

Capak je najavio da će stručnjaci paralelno razmotriti je li vrijeme da se u Hrvatskoj ukine univerzalno cijepljenje protiv tuberkuloze. Incidencija je pala na oko sedam oboljelih na 100.000 stanovnika.

O ukidanju se dosad nije odlučilo jer je incidencija posljednjih godina blago porasla zbog dolaska stranih radnika, pojasnio je.

Djeca koja zbog obustave nisu cijepljena u rodilištu mogu se cijepiti kasnije kod pedijatra. Obuhvat cijepljenjem, koji iznosi oko 95,7 posto, može se nadoknaditi, rekao je.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da se o propustu ne može govoriti prije završetka cijelog postupka, o čijim će ishodima javnost biti pravovremeno obaviještena.

"Ne možemo govoriti o ničijem propustu dok ne znamo što se dogodilo", rekla je, dodavši da se godišnje cijepi više od 30.000 djece.

Roditeljima je poručila da djeca koja nemaju simptome, a od cijepljenja je prošlo više od godinu, godinu i pol dana, uopće ne trebaju biti u brizi. Ako primijete simptome, trebaju se javiti pedijatru.

O potencijalnim kaznama, ocijenila je, u ovom je trenutku irelevantno govoriti dok se ne zna konačna situacija. Na pitanje o mogućim tužbama roditelja odgovorila je da ne bi bilo elemenata za tužbu ako se pokaže da je riječ o uobičajenoj nuspojavi koju je proizvođač naveo.

Na zahtjev HALMED-a u ponedjeljak su obustavljene distribucija i primjena svih serija BCG cjepiva bugarskog proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd. Ove su godine zaprimljene četiri prijave sumnje na osteomijelitis, upalu kosti, kod male djece. To je vrlo rijetka, ali poznata nuspojava BCG cjepiva.

HZJZ roditeljima djece cijepljene tim cjepivom preporučuje da prate pojavu dugotrajnije ili postupne otekline u području kosti ili zgloba, bolnost, ograničenje pokreta, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu, a ako se simptomi pojave, dijete treba odvesti pedijatru. Djeca bez simptoma ne trebaju na preventivne pretrage.