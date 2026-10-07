Hrstić: 'Nemamo informacija o krivo danoj dozi, tvrdnje iz Bugarske uzela bih s rezervom'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u srijedu je u Pazinu komentirala privremenu obustavu BCG cjepiva protiv tuberkuloze za novorođenčad nakon što su ove godine u Hrvatskoj zaprimljene četiri prijave sumnje na osteomijelitis, odnosno upalu kostiju. Hrstić se osvrnula i na tvrdnje bugarskog Ministarstva zdravstva prema kojima su u dva slučaja djeci navodno ubrizgane deset puta veće doze cjepiva od propisanih.

- To je njihova percepcija prema informacijama koje su prikupljene, a za konačno mišljenje oko situacije treba provjeriti i napraviti cijelo istraživanje puta cjepiva i samih doza. Preuranjeno je komentirati njihov stav - poručila je ministrica, prenosi Net.hr.

Naglasila je kako je sada najvažnije provesti stručnu i službenu provjeru kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice.

'Nema podataka o krivo apliciranoj dozi'

Na pitanje komunicira li hrvatsko Ministarstvo zdravstva s bugarskim kolegama, Hrstić je pojasnila da se u ovoj fazi ispitivanja porijekla nuspojave ministarstva izravno ne uključuju.

Postoji propisana procedura prema kojoj je liječnik obvezan prijaviti nuspojavu HALMED-u, koji potom procjenjuje radi li se o broju komplikacija većem od uobičajenog. Ako se utvrdi odstupanje, HALMED pokreće odgovarajuću proceduru, što je učinio i u ovom slučaju.

Novinari su ministricu pitali i koje su ustanove navodno primijenile preveliku dozu cjepiva.

- To je informacija iz izjave bugarskog ministarstva. Prema mojim informacijama, nema podataka o krivo apliciranoj dozi. Uzela bih tu izjavu s ozbiljnom rezervom - dodaje.

Ministrica očekuje da istraga neće trajati dugo, s obzirom na to da se radi o četiri prijavljena slučaja.

Roditeljima poručila da nema razloga za paniku

Hrstić je istaknula da razumije zabrinutost roditelja, posebno kada je riječ o mogućim nuspojavama kod novorođenčadi, ali poručuje da je sve napravljeno prema propisanoj proceduri.

- Molim roditelje da ne budu u strahu, ali razumijem njihov strah jer kad spominjete nuspojavu, posebno kod cijepljenja i djece, briga je dvostruka. Roditelji sada nemaju razloga za brigu, postupilo se ispravno. Prijavljene su nuspojave, HALMED je smatrao da treba privremeno obustavit cjepivo dok se ne utvrde sve činjenice. Sad nema naznake da bi se cijepljenje u potpunosti zaustavilo, no privremeno smo to učinili dok se ne utvrde čimbenici - naglasila je Hrstić.

Kada se utvrdi da je cijepljenje sigurno, ono će se nastaviti. Dobra je vijest i da je kliničko stanje četvero djece kod kojih je prijavljena nuspojava dobro.

- Registrirana je nuspojava, adekvatno se liječi i očekuje se da će biti dobro - zaključila je ministrica.

HALMED provjerava sve serije cjepiva

HALMED je u srijedu priopćio da trenutačno nema podataka koji bi upućivali na primjenu pogrešne doze BCG cjepiva u Hrvatskoj. Agencija navodi da prioritetno radi na dodatnim provjerama i potvrdi svih relevantnih informacija.

Na zahtjev HALMED-a u ponedjeljak su, kao mjera predostrožnosti, obustavljene distribucija i primjena svih serija BCG cjepiva. Odluka je donesena nakon što su ove godine zaprimljene četiri prijave sumnje na osteomijelitis. Za usporedbu, od 2005. do 2025. godine zabilježena je jedna takva prijava.

Bugarski državni proizvođač Bul Bio NCIPD odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom cjepiva. Bugarsko Ministarstvo zdravstva objavilo je da je u dva slučaja navodno primijenjena doza deset puta veća od propisane.

Budući da u Hrvatskoj trenutno nema drugog BCG cjepiva za novorođenčad, cijepljenje u hrvatskim rodilištima neće se provoditi do završetka istrage.