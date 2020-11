Capak: Razmatramo uvođenje nekih segmenata lockdowna

Ovo što sad govorim nije optimistično, ali mi smo do danas imali tjedni porast zaraženih od 4 posto, što znači da imamo stagnaciju. Prije toga smo imali porast od 80 posto, rekao je ravnatelj

<p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> na konferenciji zagrebačkih ugostitelja osvrnuo se na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Kaže kako Hrvatska za sada ima dovoljno respiratora i kapaciteta u bolnicama, a uz to naveo je da će Hrvatska među prvima osigurati cijepljenje protiv koronavirusa. </p><p>Što se tiče broja novozaraženih, ravnatelj Capak ističe da smo trenutno u stagnaciji, a prokomentirao je i lockdown te policijski sat. </p><p>- Nikad nisam rekao da je lockdown neučinkovit, ali policijski sat je jer loše utječe na mentalno zdravlje ljudi. Lockdown je sad nemoguće provesti, no pojedine segmente lockdowna iz dana u dan razmatramo da uvedemo, vidjet ćemo kako će situacija ići dalje. Ovo što sad govorim nije optimistično, ali mi smo do danas imali tjedni porast zaraženih od 4 posto, što znači da imamo stagnaciju. Prije toga smo imali porast od 80 posto, tako da je to sad stagnacija iako i dalje imamo veliki broj novozaraženih, zaprimljenih u bolnicama i na respiratorima - rekao je Capak.</p><p>U svim zemljama brojke rastu, pa tako i kod nas, objašnjava ravnatelj. </p><p>- Činjenica je da nam je rast usporen s obzirom na prije dva, tri tjedna, a rast novooboljelih nam generira i osobe s težim oblikom bolesti čime se opterećuje zdravstveni sustav. Usprkos svim naporima neki nažalost umru, to nas najviše opterećuje. Trebamo nastojati da nam što manje ljudi umre - kazao je.</p><h2>Turizam</h2><p>Govorio je i o turističkoj sezoni. </p><p>- Što se tiče nas, imali smo najbolju turističku sezonu na Mediteranu, prije ljeta smo sveli brojke gotovo na 0, puno ljudi nam je s povjerenjem došlo, krajem ljeta nam se situacija počela pogoršavati i mnogi su to iskoristili da vrate svoje ljude, naprasno nam je prekinuta uspješna turistička sezona. Po mišljenju vlade, to je bila uspješna turistička sezona. Nismo imali nijedan hotel u kojem je proglašena karantena, za razliku od drugih zemalja, a ugostitelji su se kod nas držali mjera - rekao je Capak.</p><p>- Zahvaljujem im se što su otpočetka otvaranja nakon lockdowna imali vrlo dobru suradnju s nama. Dogovarali smo epidemiološki okvir novog normalnog koji svima ide na živce, no eto tako ga zovemo, napravili smo nove mjere koje su im omogućile da funkcioniraju tijekom ljeta. Kad je krenuo jesenski val opet smo napravili nove mjere, usuglasili smo se s ugostiteljima. Moja ocjena je da imamo dobar epidemiološki okvir koji je omogućio ugostiteljima da koliko-toliko funkcioniraju - dodao je Capak.</p><p>Istaknuo je kako su za razliku od mnogih zapadnoeuropskih zemalja, kod nas ugostiteljski objekti otvoreni. Zahvalio je svima koji se pridržavaju epidemioloških mjera, jer time doprinose boljoj situaciji.</p>