Capak: Situacija je još izvrsna. Markotić: Ma, previše dramimo

Nadam se da ćemo iz nekoliko ovih lekcija naučiti i ponoviti gradivo i mislim da se previše drami ova dva dana oko svega toga, rekla je Alemka Markotić u Otvorenom

<p>Rekao bih da se, zapravo, što se epidemiološke situacije tiče, dosad u ovom trenutku nije ništa dramatično dogodilo jer nije bilo za očekivati da se neće iz nama susjednih zemalja koje imaju velike brojke novooboljelih nešto od toga preliti i u Hrvatsku i rekao bih da su naše brojke još uvijek dobre, iako je to, naravno, veliko upozorenje i upozorava na veliki oprez i držanje mjera koje smo propisali, rekao je ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak</strong> u <a href="https://vijesti.hrt.hr/622792/hoce-li-novo-sirenje-koronavirusa-utjecati-na-izbore" target="_blank">HRT-ovoj emisiji Otvoreno</a> reflektiravši se na slučajeve s teniskog turnira u Zadru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona virus u Hrvatskoj</strong></p><p>- Naša epidemiološka situacija je u odnosu na ostale zemlje Europe još uvijek izvrsna.</p><p>S time se slaže i<strong> Alemka Markotić</strong>, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.</p><p>- Epidemiološka slika u Hrvatskoj trenutno je takva da imamo nešto veći broj slučajeva nego zadnjih mjesec dana, ali stanje je relativno stabilno i još uvijek izvrsno - rekla je istaknuvši da su Hrvatska i Slovačka na drugom mjestu u Europi s najmanjim brojem novih slučajeva.</p><p>- Tulumarenje u zatvorenom prostoru je problematično. Možemo biti optimistični da neće biti preveliki broj slučajeva iz ove epizode, ali to je definitivno opomena. Nadam se da ćemo iz nekoliko ovih lekcija naučiti i ponoviti gradivo i mislim da se previše drami ova dva dana oko svega toga.</p><p>Opet se, pak, postavlja pitanje treba li odgoditi izbore.</p><p>- Onaj tko ima dobre odnose sa svojom bazom imat će osvojene birače već i prije toga - misli <strong>Smiljana Leinert-Novosel, </strong>komunikologinja s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu kojoj se čini kako ne postoje pretpostavke da se izbori odgode te da se uz određenu pažnju i brigu mogu dovesti do kraja.</p>