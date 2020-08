Capak: 'Sve mjere su moguće, od manjih okupljanja do maski'

Splitsko-dalmatinska županija broji 103 oboljelih u posljednjih 24 sata, turisti odlaze iz Hrvatske koja je došla na crvene liste brojnih država. Krunoslav Capak tvrdi kako su u budućnosti sve mjere moguće

<p>U ponedjeljak se Nacionalni stožer sastaje s lokalnim stožerima pa su i moguće neke nove mjere. Splitsko-dalmatinska županija apsolutni je rekorder po broju novozaraženih, a u Imotskom su već danas najavili nove mjere.</p><p>- Radi se o županiji koja trenutno ima najveću incidenciju u Hrvatskoj i jedna od glavnih tema koje mi želimo na tom sastanku sa županijskim stožerima prodiskutirati je prvo razmjena informacija o trenutnoj situaciji, a drugo je da razmotrimo mogućnosti da se na lokalnoj razini, gdje se bolji vidi situacija i mjere se mogu bolje usmjeriti. Sve mjere su otvorene, od nošenja maski do smanjenja broja ljudi na okupljanjima i tako dalje. Sve to se može donijeti, s time da oni ne mogu donositi odluke, to može samo Nacionalni stožer, ali Nacionalni stožer može podržati lokalni u nekoj mjeri, što je već i bio slučaj - rekao je ravnatelj HZJZ-a<strong> Krunoslav Capak</strong> za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3871854/kako-stozer-namjerava-gasiti-koronapozar-gost-rtl-a-danas-je-krunoslav-capak/" target="_blank">RTL Danas. </a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjaci o stanju s korona virusom </strong></p><p>Na pitanje je li moguće da se samo za Splitsko-dalmatinsku županiju odredi mjera o nošenju maski, Capak kaže da je. </p><p>- Ali to razgovaramo hipotetski, ne kažem da će to biti. Postoje i druge županija koje imaju visoku incidenciju i od kojih ćemo tražiti da kažu koji je njihov najveći problem i što bi se kod njih moglo aplicirati da se brojevi smanje - odgovorio je Capak.</p>