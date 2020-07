Cappelli: Zdravstveni turizam je budućnost hrvatskog turizma

Podsjetio je kako je sredinom 2017. godine otvorena i novouređena rehabilitacijsko-terapijska plaža, čime je Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju 'Dr. Martin Horvat' dobila impuls u promjeni paradigme

<p>Ministar turizma<strong> Gari Cappelli </strong>posjetio je u četvrtak rovinjsku Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju "Dr. Martin Horvat" odnosno odjel za medicinski turizam "Villa Aurum 4" te plažu za osobe s teškoćama u kretanju San Pelagio koju je Ministarstvo turizma sufinanciralo s ukupnim iznosom od 1,05 milijuna kuna, ustvrdivši kako je zdravstveni turizam budućnost hrvatskog turizma.</p><p>- Cijeli taj projekt, koji smo prepoznali kao iznimno kvalitetan i dobar, ide u dobrom smjeru. Ministarstvo turizma podupire takve projekte jer oni predstavljaju novu dodatnu ponudu s obzirom da se pacijenti u ovoj bolnici osjećaju kao dio zajednice, integrirani u jedan projekt - kazao je ministar Cappelli.</p><p>Po njegovim riječima, u novoj strategiji razvoja održivog turizma, zdravstveni turizam je među tri najznačajnija prioriteta u budućnosti.</p><p>- Dokazala je to i situacija s koronavirusom, s obzirom da ljudi sve više vode brigu o zdravlju i sigurnosti. Stoga vjerujem da je ova bolnica izabrala pravi i kvalitetan smjer zajedno s lokalnom zajednicom - poručio je ministar turizma Gari Cappelli.</p><p>Ravnatelj rovinjske bolnice za ortopediju i rehabilitaciju dr. <strong>Marinko Rade</strong> kazao je kako se ta zdravstvena ustanova okrenula razvoju novih projekata po principu humanijeg pristupa prema pacijentima kroz bolju i kvalitetniju rehabilitaciju.</p><p>Upravo iz tog razloga, smatra on, s ciljem dodatnog poboljšanja kvalitete smještaja odnosno povećanja konkurentnosti na sve zahtjevnijem tržištu, bolnica je jednu zgradu bolničkog odjela stavila u funkciju medicinskog turizmam u čiju je adaptaciju uloženo 4,5 milijuna kuna te je ishodovano rješenje o kategorizaciji, nakon čega je odjel preimenovan u „Villa Aurum“.</p><p>- Riječ je o objektu s 26 soba u kategoriji 4 zvjezdica, koji nudi smještaj u moderno uređenim sobama s vlastitom kupaonicom. Smještena unutar zaštićene park šume okružene šetnicom uz more, koja obiluje mediteranskim biljem, gostima nudi priliku za opuštanje i idealno je mjesto za produženi boravak i nakon sezone - naglasio je Rade.</p><p>Podsjetio je kako je sredinom 2017. godine otvorena i novouređena rehabilitacijsko-terapijska plaža, čime je bolnica dobila snažan impuls u promjeni paradigme medicinskog turizma.</p><p>- Iznimno veliku ulogu u realizaciji projekta su uz Bolnicu Rovinj imali Istarska županija, Grad Rovinj te Ministarstvo turizma i Ministarstvo zdravstva, čime su pokazali izniman senzibilitet prema osobama s invaliditetom. Ovim projektom bolnica je dobila najsigurniju i najopremljeniju plažu za sve kategorije osoba s invaliditetom, jer su plaže osmišljene i konstruirane tako da u potpunosti zadovoljavaju sve terapijsko-rekreativne aktivnosti u moru - zaključio je ravnatelj rovinjske bolnice. </p>