VIDEO Ogroman požar u Zadru! Pogledajte dramatične snimke

Veliki požar izbio je u Zadru u utorak oko 1.20 sati. Zapalila se garaža, a kako se vidi na snimkama, požar je zahvatio krovište objekta. Vatrogasci su požar lokalizirali i stavili pod kontrolu oko četiri sata, potvrdili su nam iz JVP Zadar. Naime, garaža je prije bila kasarna, zatim tvornica madraca, a sada je naplatna garaža. Nalazi se preko puta zadarske bolnice, odnosno rodilišta. Oko nje se nalazi najveći besplatan parking.

Kako vatra opet ne bi buknula, tijekom jutra dežura jedna ekipa vatrogasaca.