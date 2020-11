Čarobnjak Ivan Malenica: Manje lokalnih političara, a trošak za njih opet raste...

Kad već nije reformirala lokalnu upravu s 576 županija, gradova i općina, Vlada je odlučila smanjiti broj ljudi koje moramo plaćati. Ali analiza pokazuje da je to mazanje očiju

<p>U ovim kriznim vremenima napravit ćemo racionalizaciju i pomoći fiskalnoj održivosti jedinica lokalne samouprave kroz uštede koje će se postići smanjivanjem broja dužnosnika na lokalnoj razini i vijećnika, ali ćemo ograničiti i vijećničke naknade.</p><p>Najava je to ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice. Maleničino ministarstvo je izračunalo i koliko će otprilike uštede biti - 100 milijuna kuna godišnje.</p><p>A ta ušteda će se ostvariti i smanjivanjem broja vijećnika, ukidanjem većine zamjenika u gradovima i općinama. Kad se zna da proračuni 576 županija, gradova i općina iznose oko 28 milijardi kuna, ušteda od 100 milijuna kuna čini se kap u moru.</p><p>Ali ni ona nije točna i ušteda će biti tek 38,5 milijuna kuna. Izračunao je to nezavisni vijećnik općine Oroslavje Viktor Šimunić, pedantni analitičar troškova države. I sad je izgubio dane na minucioznu analizu o tome što donosi novi zakon.</p><p>Koliko je to teško skupiti i izračunati najbolje govori činjenica da država nikad nije skupila sve te podatak. Ukratko, netransparentni kaos koji pogoduje odlijevanju milijuna u tišini i bez medijske pažnje.</p><p>Novim prijedlogom zakona smanjuje se broj zamjenika u županijama, gradovima i općinama. Ukida se čak 618 tih dužnosničkih mjesta. Na izborima u svibnju birat ćemo tako tek 53 "regularna zamjenika" i 74 iz redova manjina koji se ne ukidaju. Također, smanjuje se broj od 8254 vijećnika za 10 posto, što čini oko 825 vijećnika manje.</p><p>Prvotno je bio planiran i veći rez, ljetos je službeno najavljeno da će se broj vijećnika smanjiti za 20 posto (oko 1640 mjesta manje), dok su trebala nestati 634 zamjenika. Ali pod političkim pritiskom Vlada je umanjila uštede.</p><p>A ako ne računamo manjinske zamjenike, načelnici općina će ostati bez zamjenika, dok se njihov broj smanjuje i u gradovima i županijama. Dva zamjenika imat će samo županije s više od 250.000 stanovnika i gradovi s više od 100.000 stanovnika, jednog oni od 35.000 do 100.000 stanovnika i u županijama manjim od 250.000 stanovnika.</p><p>Zamjenika će imati i sjedišta županija bez obzira na broj stanovnika. Pa kako je onda moguće da nećemo ostvariti nikakve značajnije uštede kad je manje vijećnika i znatno manje zamjenika. Šimunić je analizirao treću izmjenu zakona koja nije toliko potencirana u javnosti. A razlog je jednostavan: nitko i nema točne podatke o naknadama koje koriste vijećnici.</p><p>A Malenica je predložio maksimalne iznose koje vijećnici mogu dobivati za svoj rad. I ta izmjena će definitivno uvesti praksu jednakih pravila za sve. Ali ne i uštede iako će biti manje vijećnika.</p>