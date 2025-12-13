Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić potvrdio je za RTL kako je u Hrvatskoj potvrđen jedan izolirani slučaj gube.

U splitsku bolnicu je prije desetak dana stigao pacijent sa simptomima kuge.

- O tome se nije ništa pričalo i pisalo, zato što je otkriven. Čovjek se liječi, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, postekspozicijsku, oni čak nisu ni zaraženi. Daje se profilaksa i prate se, i stvar je pod kontrolom - rekao je Kaić.

Riječ je o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi u Hrvatskoj s obitelji. Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija, a prenosi se kihanjem ili kašljanjem te je za prijenos potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim.

- Ona se očituje kožnim promjenama, oštećenjima živaca, tako da ljudi gube osjet, osjećaju slabost. Ali slično kao i tuberkuloza koja je također kronična bolest isto tako se može izliječiti- to traje dugo 6 do 12 mjeseci s više vrsta lijekova ali se može izliječiti. Nije to neki veliki bauk - poručio je Kaić.