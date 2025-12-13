Obavijesti

News

RIJEČ JE O STRANOM RADNIKU

Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija, a prenosi se kihanjem ili kašljanjem te je za prijenos potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić potvrdio je za RTL kako je u Hrvatskoj potvrđen jedan izolirani slučaj gube.

U splitsku bolnicu je prije desetak dana stigao pacijent sa simptomima kuge.

- O tome se nije ništa pričalo i pisalo, zato što je otkriven. Čovjek se liječi, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, postekspozicijsku, oni čak nisu ni zaraženi. Daje se profilaksa i prate se, i stvar je pod kontrolom - rekao je Kaić.

Cijepljenje je ključ Gripa je stigla ranije i pokosila vrtićance: Evo gdje je najgora situacija u Hrvatskoj
Gripa je stigla ranije i pokosila vrtićance: Evo gdje je najgora situacija u Hrvatskoj

Riječ je o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi u Hrvatskoj s obitelji. Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija, a prenosi se kihanjem ili kašljanjem te je za prijenos potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim.

- Ona se očituje kožnim promjenama, oštećenjima živaca, tako da ljudi gube osjet, osjećaju slabost. Ali slično kao i tuberkuloza koja je također kronična bolest isto tako se može izliječiti- to traje dugo 6 do 12 mjeseci s više vrsta lijekova ali se može izliječiti. Nije to neki veliki bauk - poručio je Kaić.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!
BRUTALNI NAPAD

Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu službeno je potvrdilo da je doneseno rješenje o provođenju istrage
VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja
ODJEKIVALE EKSPLOZIJE

VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja

Odmah po izbijanju požara alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', čiji su djelatnici ispitali kvalitetu zraka i ima li opasnosti za lokalno stanovništvo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025