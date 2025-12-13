Obavijesti

Komentari 26
IGNORANTI U VLADI PLUS+

Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafaele, a već sad dogovoraju modernizaciju

Piše Ekspertni tim Expressa,
Čitanje članka: 5 min
Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafaele, a već sad dogovoraju modernizaciju
NOVI EXPRESS U cijelu priču dodatno je ušao i regionalni moment - Vučićev ugovor za Rafale s Macronom i činjenica da će srpski avioni u startu imati viši standard

Kad je 25. studenoga HRZ-ov Rafale s oznakom 171, zbog guste magle i gotovo nikakve vidljivosti, morao prinudno sletjeti u osječku zračnu luku, u prvi se mah činilo da je riječ o rutinskom odstupanju od procedure, tek o jednoj od onih epizoda koje se događaju i najboljim pilotima i najmodernijim avionima. No ispostavilo se da će taj nenametljivi manevar otvoriti niz tehničko-logističkih pitanja i, zapravo, pokazati koliko složen sustav stoji iza borbene avijacije. Treba odmah naglasiti ono što se u javnosti često zaboravlja: kvarovi na petnaest godina starim lovcima posve su uobičajena stvar. U toj životnoj dobi avion više nije glamurozni izložbeni primjerak futurističke tehnologije, nego zahtjevan, ali pouzdan radni stroj. A strojevi, kao i ljudi, imaju svoje bolne točke i dodatni troškovi uvijek su tu.

Komentari 26
