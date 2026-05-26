Cartier, Dior, Hermes... Stranac 'pao' s 22.000 eura luksuzne robe na aerodromu u Zagrebu

Carinici su u Međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman u nedjelju spriječili pokušaj ilegalnog unosa lukszne robe u vrijednosti 22.084,94 eura. Na plavom prolazu su pregledali prtljagu stranog državljanina koji ima dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj, koji je doputovao letom iz Varšave, a prethodno iz treće zemlje, piše Carinska uprava.

Među pronađenim predmetima nalazili su se Cartier ručni sat, Dior ženska torba, Tom Ford jakna, Hermes remen, Celine ženski novčanik, Montblanc muška torba, kozmetički proizvodi, masažer za lice, maske za lice, japanski nož i putni kofer.

- Zbog počinjenog prekršaja iz članka 64. stavka 1. točke 11. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije putniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 6.600,00 eura te paušalni troškovi postupka u iznosu od 30,00 eura. Također su obračunata carinska davanja u iznosu od 6.301,31 eura - stoji u priopćenju Carinske uprave.