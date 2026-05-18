Božinović u Rovinju: Sigurnost Mediterana ključna za cijelu EU

Foto: Sasa Miljevic

Na sastanku ministara unutarnjih poslova EU Med9 raspravljalo se o novom paktu o migracijama i azilu, jačanju vanjskih granica te povratku migranata

Sigurnost Mediterana pitanje je ukupne sigurnosti i otpornosti Europske unije, rekao je u ponedjeljak u Rovinju ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon sastanka s kolegama iz EU Med9. EU Med9, koja okuplja mediteranske zemlje EU-a, najveća je regionalna inicijativa Unije, a Hrvatska joj trenutno predsjeda. "Sigurnost Mediterana više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti i otpornosti Europske unije", kazao je Božinović u izjavi za novinare poslije sastanka s ostalim ministrima unutarnjih poslova. Za manje od mjesec dana na razini cijele Europske unije počinje primjena novog pakta o migracijama i azilu pa je sastanak posebno važan jer su "sigurnost i učinkovita zaštita vanjske granice neizostavan dio europske sigurnosti", objasnio je. 

"Hrvatska se nalazi u specifičnoj situaciji, ne suočavamo se samo s migrantima kojima je Hrvatska prva država ulaska u Europsku uniju, nego i sa snažnim sekundarnim migracijama iz drugih država članica", kazao je. 

Danas oko 60 posto nezakonitih migranata evidentiranih u Hrvatskoj čine osobe kojima ona nije prva zemlja ulaska u Uniju. 

Zato su i važna teme današnjeg sastanka bile vraćanja migranata i readmisija jer brojke pokazuju da europski sustav vraćanja treba dodatno ojačati. Tijekom 2024. više od 450 tisuća državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina.

"Hrvatska se zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanja operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja", kazao je Božinović.

Borba s krijumčarima

Posebna pozornost na sastanku posvetila se krijumčarenju migranata. "Kad kriminalne mreže upravljaju migracijskim rutama, to više nije samo migracijsko, već i sigurnosno pitanje", kazao je Božinović.

Prema podacima Frontexa, tijekom 2025. godine uhićeno je oko 7.700 krijumčara, dok kriminalne mreže ostvaruju nezakonitu dobit koja se mjeri u milijardama eura.

Povjerenik Europske komisije Magnus Brunner poručio je kako će Europa biti sigurna onoliko koliko bude sposobna štititi svoje granice, surađivati sa susjedstvom i odlučno se suprotstaviti organiziranom kriminalu. 

Danas je istaknuta važnost jačanja operativne suradnje duž cijele migracijske rute, od zemalja podrijetla i zemalja tranzita do vanjskih granica europske unije, kazao je povjerenik

Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica je ustvrdila kako niti jedna država članica ne može sama riješiti pitanje migracija i sigurnosti i stoga je neophodna suradnja, odnonso partnerstvo među državama članicama. 

"Kao država koja štiti jednu od najduljih kopnenih i morskih vanjskih granica šengenske zone, Hrvatska vrlo dobro razumije koliko su sigurnost granica, učinkovito upravljanje migracijama i zaštita pomorskih puteva važni za stabilnost EU-a. Zato će Hrvatska i dalje tome snažno doprinositi", poručila je Dubravka Šuica.

