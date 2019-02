Časna koju je silovao svećenik: Mislila sam - Bog želi da šutim

Dan nakon što je Papa Franjo priznao da su svećenici seksualno zlostavljali časne sestre i obećao se boriti s tim problemom, dvije bivše članice Crkve odlučile su progovoriti o svojim iskustvima.

Žene su u razgovoru za BBC pozdravile Papinu objavu dodavši da je predugo vladala "kultura tišine i tajnovitosti u hijerarhiji". Teologinja dr. Rocio Figueroa, koja danas živi i radi na Novom Zelandu, preživjela je zlostavljanje svećenika u Peruu.

- Živjela sam siromašno i kao tinejdžerica se odlučila priključiti Crkvi. Imala sam tek 15 godina i upravitelj mi je rekao da započnem duhovno usmjeravanje sa svećenikom koji je ubrzo postao moj duhovni vodič. Nakon nekoliko mjeseci stjecanja mog povjerenja, rekao je meni i nekim mladićima da ponesemo sportsku opremu za vježbanje joge. Nakon nekoliko grupnih sastanaka prebacio se na individualne sastanke. Obećao je da će me naučiti vježbama koje će mi pomoći razviti samokontrolu seksualnosti, prisjeća se Rocio i nastavlja:

'Oni koji su predstavljali Boga, bili su lažni'

- Nisam imala nikakvog seksualnog iskustva, bila sam naivna. On me počeo dirati posvuda. Pogrešno sam mislila kako je on dobar, a ja zla. Mislila sam da sam ja za sve kriva. Nikad me nije silovao, ali me sigurno seksualno zlostavljao. Prvi put sam shvatila da sam žrtva zlostavljanja u 40. godini. Ljudi kojima sam vjerovala, oni koji su predstavljali Boga, bili su lažni, kaže teologinja.

Dr. Figueroa kaže kako je odlučila progovoriti nakon što je čovjek koji ju je zlostavljao preminuo. Smatrala je važnim istupiti i odreći ga se jer su ga u njegovoj zajednici smatrali "svecem".

O zlostavljanju unutar Katoličke crkve progovorila je i Doris Wagner-Reisinger, bivša redovnica iz Njemačke.

- Prije seksualnog zlostavljanja, zlostavljali su me psihički. Nisu mi dali da čitam knjige niti da i sa kim pričam o osobnim stvarima. Izgubila sam samopouzdanje i postala vrlo slaba. Nakon pet godina, muški pripadnik religijske zajednice mi je počeo prilaziti svaki put kad bih radila sama. Došao bi u moju sobu, stajao kraj mene i govorio, a onda bi me zagrlio. U jednom trenutku, samo je došao u moju sobu navečer, razodjenuo me i silovao me, priča Wagner-Reisinger dodavši kako nije mogla vjerovati da se tako nešto događa u "savršenom svijetu u kojem je živjela".

'Bog mi je poslao ovog čovjeka'

- Imala sam veliku krizu vjere. Prvo sam pomislila da ću, ako progovorim, naštetiti Crkvi. I da zato Bog želi da šutim. Bilo je neizdrživo. Ne trebam vjerovati u takvog Boga, kaže Doris koja je nakon što je proživjela zlostavljanje u zajednici upoznala drugog svećenika u kojeg se ubrzo i zaljubila:

- Znala sam da, ako Bog postoji, onda mi je on poslao ovu osobu, nekoga tko me voli, kaže Doris koja je religijsku zajednicu u Njemačkoj napustila 2011. godine.