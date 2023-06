Časna sestra imala eksplicitne video pozive sa svećenikom: 'Skroz mi je poremetio um...'

Teresa Agnes Gerlach, 43-godišnja časna sestra koja je vodila samostan u Arlingtonu u Teksasu, priznala je sve.

Tvrdi kako nije bila pri sebi i da se to može dogoditi i časnim sestrama, piše NY Post.

- Napravila sam ogromnu, ogromnu pogrešku - rekla je Teresa, nakon što ju je biskup Michael Olson optužio da je izmjenjivala poruke eksplicitnog sadržaja sa 38-godišnjim svećenikom Philipom Johnsonom.

Foto: Monastery of the Most Holy Trinity

'Nismo imali fizički odnos'

Časnu koja je u kolicima izbacili su iz samostana.

Tvrdi kako sa svećenikom s kojim se dopisivala nije imala fizički odnos. Odlučila je tužiti biskupa i crkvene vlasti za milijun dolara jer su joj, kako tvrdi, narušili privatnost kad su joj oduzeli mobitel i računalo i sve objavili javno.

- Zaljubila sam se u njega, patila sam od napadaja koji su mi poremetili um - rekla je sestra, koja je priznala da je imala i video pozive sa svećenikom.

- Sve je bilo preko telefona, nismo bili fizički prisni. U to vrijeme sam imala napadaje i nisam bila pri sebi, sve mije bilo smušeno - branila se.

Kaže kako je bila pod lijekovima kad ju je biskup ispitivao o skandalu.

Sudac u Teksasu rekao je kako još treba odlučiti hoće li ovo biti civilna stvar ili će sve prebaciti na Vatikan.

Foto: Monastery of the Most Holy Trinity

Svećenik iz afere je bivši marinac

Časna sestra dopisivala se s 38-godišnjim svećenikom Philipom Johnsonom, bivšim marincem koji je vojničku odoru zamijenio svećeničkom haljom nakon što je obolio od raka na mozgu.

Svećenik Johnson, koji radi u Sjevernoj Karolini, trenutno je pod istragom i svećeničke dužnosti su mu ograničene, prenose američki mediji.

Foto: Screenshot/

Njegova priča bila je na naslovnicama prije nekoliko godina.

Kad je imao 24 godine i bio je u marincima, dijagnosticirali su mu rak mozga. Doktori su mu dali godinu dana života. Nakon iznimno riskantne operacije, oporavio se i prešao u svećenike.