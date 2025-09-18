Časne sestre pobjegle iz doma i vratile se u samostan. Crkva u šoku, a sestre na - Instagramu!

U priči koja podsjeća na holivudski scenarij, tri vremešne časne sestre iz Austrije prkosile su crkvenim vlastima, pobjegle iz staračkog doma i vratile se u samostan u kojem su provele veći dio svog života. Njihova odvažna akcija, potpomognuta modernom tehnologijom i vojskom bivših učenika, pretvorila ih je u globalne medijske zvijezde i simbol ustrajnosti.

Sestre Bernadette (88), Regina (86) i Rita (81) početkom rujna spakirale su svoje stvari i napustile katolički dom za starije kako bi se vratile u svoj jedini pravi dom - dvorac i samostan Goldenstein u Elsbethenu, idiličnom mjestu blizu Salzburga. Njihov povratak, međutim, nije bio nimalo jednostavan i označio je eskalaciju dugotrajnog spora sa Salzburškom nadbiskupijom.

Život posvećen Goldensteinu

Dvorac Goldenstein, koji od 1877. godine služi kao samostan i privatna škola za djevojke, bio je središte svijeta za ove tri žene. Sestra Bernadette u samostan je stigla kao učenica davne 1948. godine, a sestra Regina i sestra Rita pridružile su joj se 1958., odnosno 1962. godine.

Desetljećima su podučavale generacije djevojaka, a sestra Regina je u jednom trenutku postala i ravnateljica škole.

Njihov miran život narušen je 2022. godine kada je upravljanje samostanom preuzela opatija Reichersberg. Iako im je, kako tvrde, obećano doživotno pravo boravka sve dok im zdravlje to dopušta, u prosincu 2023. godine, protiv svoje volje, preseljene su u obližnji starački dom.

"Nisu nas pitale. Imale smo pravo ostati ovdje do kraja života i to je pravo prekršeno", izjavila je sestra Bernadette.

Osjećaj nepravde i nostalgija bili su preveliki.

"Uvijek mi je u domu nedostajao moj dom. Tako sam sretna i zahvalna što sam se vratila", dodala je sestra Rita.

Bijeg i povratak kući

Početkom rujna, sestre su odlučile uzeti stvar u svoje ruke.

Uz pomoć bivših učenika i bravara, vratile su se u Goldenstein. Dočekao ih je šok: njihove nekadašnje prostorije bile su zaključane, bez struje i tekuće vode. Čak je i lift za stube, koji im je olakšavao kretanje, bio uklonjen.

No, nisu se predale.

Njihovi podupiratelji donijeli su agregate i kanistre s vodom, a uskoro su struja i voda djelomično obnovljene. Bivše učenice organizirale su im dnevnu rutinu, donose hranu i potrepštine, a obiteljski liječnik redovito provjerava njihovo zdravstveno stanje.

Njihova odlučnost sažeta je u snažnoj izjavi sestre Bernadette:

"Prije nego što umrem u tom staračkom domu, radije bih otišla na livadu i tako ušla u vječnost."

Crkva u šoku, a časne sestre na Instagramu

Potez časnih sestara izazvao je oštru reakciju crkvenih vlasti. Provost Markus Grasl, njihov nadređeni iz opatije Reichersberg, izjavio je da je situacija "potpuno neshvatljiva" i "eskalacija".

"Sobe u samostanu više nisu upotrebljive i ni na koji način ne ispunjavaju uvjete za urednu skrb", rekao je, izražavajući zabrinutost da sestre precjenjuju svoje mogućnosti i da bi moglo doći do hitnog medicinskog slučaja.

Unatoč protivljenju, sestre su se brzo prilagodile novim okolnostima, pa čak i modernom dobu. Otvorile su Instagram na kojem dokumentiraju svoj svakodnevni život. U samo tjedan dana prikupile su više od 10.000 pratitelja. Na snimkama se vidi kako se zajedno mole, objeduju, čiste zapuštene prostorije, pa čak i kako 88-godišnja sestra Bernadette odčepljuje sudoper. Svojim su pratiteljima poručile da ih sada smatraju svojom "molitvenom djecom" i da se svakodnevno mole za cijeli svijet.

Njihova budućnost u samostanu i dalje je neizvjesna. Glasnogovornik opatije Reichersberg izjavio je kako je povratak u starački dom "neizbježan". Ipak, ove tri hrabre žene ne odustaju.

One sebe ne vide kao uljeze, već kao zakonite stanovnice koje su samo vratile svoj dom. Njihova priča o prkosu, vjeri i prijateljstvu odjeknula je svijetom, dokazujući da za borbu za ono što je ispravno nikada nije kasno.

