ROTIRKE U NOVOM ZAGREBU

Policija u zagrebačkom naselju zbog trubača: 'Ulaze u dvorišta, ljudi su se prepali! I to na Božić'

"Idu po Karlovačkoj u Blatu i maltretiraju ljude, baš na Božić, dolaze pod prozore", požalio se na 'trubače' danas jedan Zagrepčanin...

Gradsko vijeće Ljubljane izglasalo je zabranu spontanih uličnih nastupa s glazbenim instrumentima, a odluka će vrijediti do kraja prosinca. Prijedlog je došao od samog gradonačelnika Zorana Jankovića i stupa na snagu odmah, čime se s ulica slovenskog glavnog grada uklanjaju popularni "trubači", objavio je nedavno slovenski 24ur.com.

A to je vjerojatno jedan od razloga zašto ih je u ovo blagdansko vrijeme sve više u Hrvatskoj...

Gotovo svakodnevno trubači su po bili prisutni po Adventima u Zagrebu, Splitu...

NASTAVAK DRAME Romski orkestar: Nismo pjevali Đurđevdan! Miro Bulj laže... Bulj: 'Imam svjedoke da jesu'
Romski orkestar: Nismo pjevali Đurđevdan! Miro Bulj laže... Bulj: 'Imam svjedoke da jesu'

A na Badnjak je, kako su ispričali svjedoci, grupa romskih svirača gradonačelnik Miro Bulj potjerao iz centra grada. Bulj nam je kazao kako su pjevali Đurđevdan, kako nisu imali dozvole... Dok je romski orkestar za Slobodnu Dalmaciju kazao kako Bulj laže, da nisu pjevali Đurđevdan...

A na trubače danas su se požalili i stanovnici jednog zagrebačkog gradskog naselja.

"Idu po Karlovačkoj u Blatu i maltretiraju ljude, baš na Božić, dolaze pod prozore", stoji u jednoj Facebook grupi.

U ovo zagrebačko naselje stigli su u vozilu stranih registarskih oznaka. A došla je i policija...

SPOMENUO I THOMPSONA... Svjedoci: 'Bulj u Sinju potjerao romski orkestar!' Bulj: 'Udarali su kod crkve! Nemaju dozvole'
Svjedoci: 'Bulj u Sinju potjerao romski orkestar!' Bulj: 'Udarali su kod crkve! Nemaju dozvole'

- Razgovarao sam s nekoliko susjeda, ljudi su se prepali. Ipak je riječ o šestorici nepoznatih muškaraca koji su ulaze u njihova dvorišta, normalno da ih je bilo strah išta im reći - kazao je za Jutarnji jedan Zagrepčanin.

Dodao je kako je pitao policiju, koja je stigla po dojavi, kakva je procedura, jer nemaju naše dokumente, govori da su mu rekli da su u tranzitu, da imaju pravo boraviti tri dana u Hrvatskoj, a onda su ih pod rotirkama ispratili iz naselja... Što je bilo s njima dalje, ne zna.

Poslali smo policiji upit o postupanju, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.
 

