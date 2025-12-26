Obavijesti

VREMENSKA PROGNOZA

Stižu debeli minusi, jedna regija pod narančastim upozorenjem: Udari vjetra idu do 130 km/h!

26. prosinca
U unutrašnjosti pretežno oblačno, još ujutro uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj može pasti malo snijega, stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 26. prosinca...

U unutrašnjosti Hrvatske u petak i dalje će prevladavati oblačno vrijeme s niskim temperaturama, dok će stanovnici juga uživati u sunčanom vremenu i poprilično visokim temperaturama za ovo doba godine...

POGLEDAJTE VIDEO: Zimska idila na Sljemenu

- Na Jadranu pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti pretežno oblačno, još ujutro uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj može pasti malo snijega. Poslijepodne djelomično smanjenje naoblake. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim, u noći i ujutro i orkanskim udarima. Temperatura zraka uglavnom od -1 do 4 °C. Na Jadranu najniža između 5 i 10, a najviša dnevna od 9 do 14 °C, stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 26. prosinca.

Riječka regija je pod narančastim upozorenjem, koje označava da je vrijeme opasno, zbog udara vjetra...

- U noći i ujutro uglavnom podno Velebita orkanski udari bure, zatim slabi na jaku s olujnim udarima. Najjači udari vjetra 100-130 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom - upozoravaju iz DHMZ-a...

I cijela obalna Hrvatska je pod upozorenjima zbog vjetra. Narančasti meteoalarm izdan je za područje Velebitskog kanala, dok je za ostatak obalne Hrvatske na snazi žuto upozorenje.

A evo kakvo vrijeme najavljuju za ostatak ovog blagdanskog tjedna. Temperature će padati i do gotovo minus pet Celzijevih stupnjeva...

- Pretežno sunčano, a u unutrašnjosti je u subotu u noći i ujutro mjestimice moguća magla. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u nedjelju prolazno umjeren, na istoku i jak sjeverozapadni i sjeverni. Na Jadranu će u subotu puhati umjerena do jaka, na udare ponegdje olujna bura, poslijepodne će prema otvorenome moru okrenuti na sjeverozapadnjak. U nedjelju će bura jačati i podno Velebita će mjestimice biti olujna s orkanskim udarima, a u ponedjeljak postupno slabjeti. Jutarnja temperatura zraka u postupnom padu. Najviša dnevna na kopnu će malo porasti, a na Jadranu malo pasti - stoji u prognozi DHMZ-a...

