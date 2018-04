'Časno služim Hrvatskoj, ja i Vulin smo dva različita svijeta'

Srbijanska vlada danas je hrvatskog ministra obrane Damira Krstičevića proglasila nepoželjnom osobom u svojoj zemlji. Odgovor je to na sličnu hrvatsku mjeru protiv ministra obrane Srbije Aleksandra Vulina.

Reagirajući na današnju odluku u Beogradu, Krstičević je poručio:

- Ono što sam radio i što sada radim, časno služim Hrvatskoj - rekao je Krstičević dodajući da Hrvatska želi suradnju i dijalog.

- To je ta Hrvatska, članica NATO-a i EU-a koja je usmjerena na budućnost, moderna država, kaže Krstičević.

Prije službene objave odluke Krstičević je za Večernji rekao da su Vulin i on dva različita svijeta.

- Moj fokus je razvoj i jačanje Hrvatske vojske i Sustava domovinske sigurnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. U svom radu uvijek želim biti odgovoran, voditi se vrijednostima i nikad ne činiti drugome nešto loše što ne želim da drugi čine meni. Naša odluka je opravdana, odgovorili smo na provokaciju kao što bi učinila svaka suverena demokratska država. Ja osobno nikoga nisam provocirao, ali mogu se nositi s njihovom odlukom. Institucije hrvatske države će zasigurno znati odgovoriti na ovu odluku - izjavio je ministar.

Zabranu ulaska u Srbiju ministru Krstičeviću komentirala je Vesna Pusić (Glas). Istaknula je kako je srbijanska vlada to napravila kao "svojevrsni ekvivalent" proglašenju njihovog ministra obrane Vulina "personom non gratom" u Hrvatskoj. No, tvrdi kako to zapravo nije ekvivalentno.

- Iako ministar Krstičević i ja nismo politički istomišljenici, ne sjećam se da je on ikada otišao u Srbiju i držao huškačke govore za razliku od ministra Vulina - istaknula je.

Pusić je dodala kako je Hrvatska imala razlog proglasiti Vulina "personom non gratom". Tvrdi kako je nakon incidenta sa Šešeljem i hrvatskom diplomacijom, za odlazak u Hrvatsku odabran upravo ministar Vulin koji "ima historijat", koji ima svoju povijest nacionalističkih incidenata u svojim govorima u Hrvatskoj.

Takav scenarij prozvala je "nadolijevanjem ulja na vatru", a zabrana dolaska Vulina trebala je obuzdati tenzije.

- Možda bi sada bilo dosta. Na društvenim mrežama su svi vampiri prošlosti digli glave. Govore najužasnije stvari i s jedne i s druge strane. I čim dozvolite da dođe do ovakve situacije, zdrava pamet i normalni svijet nastradaju. Vrijeme je da se nađu dovoljno pametni da se spusti lopta, ova vrsta eskalacija je štetna za sve koji žele normalno živjeti tu gdje žive. Riječi su opasne u ovom dijelu svijeta. Hrvatska kao članica EU-a treba preuzeti odgovornost da "spusti loptu" - objasnila je Pusić.

Na napise hoće li se povući veleposlanik iz Srbije, Pusić je rekla da je to samo "produžavanje cirkusa" te još jednom ponovila da treba "spustiti loptu".

- Vučićevi naprednjaci čine sve kako bi HDZ-u, koji s njima čini istu političku obitelj u Europskom parlamentu, pomogli da povrate podršku biračkog tijela koje su izgubili u Hrvatskoj zbog glasanja za Istanbulsku konvenciju. Krstičević i HDZ od ovoga mogu samo profitirati - ustvrdio je Nikola Grmoja (Most) komentirajući potez srbijanske Vlade da proglasi hrvatskog ministra obrane Damira Krstičevića personom non grata.

Na pitanje smatra li kako je to dogovorena kriza, kazao je kako on to ne zna. Hoće li i na koji način Hrvatska odgovoriti nije želio nagađati te ne poručio da to treba pitati vladajuće. Postavilo se i pitanje kako smiriti odnose. Grmoja je poručio kako treba inzistirati na dijalogu:

- Obije vlade odlučile su se na oštrije mjere. Zbog čega? To možemo samo naslućivati - zaključio je Mostovac.