Medved: Neka se Srbija bavi onima što šalju hušačke poruke

Srpska Vlada na sjednici u četvrtak trebala bi usvojiti recipročne mjere prema Hrvatskoj nakon što je Hrvatska srpskom ministru obrane Aleksandru Vulinu zabranila ulazak u zemlju.

Srpski mediji nagađaju kako bi se mjera mogla odnositi na ministre obrane i branitelja u hrvatskoj Vladi Tomu Medveda i Damira Krstičevića, no za to nema službene potvrde. Premijerka Srbije Ana Brnabić u srijedu je kratko kazala kako je dobila prijedlog, no nije otkrila na koga se odnosi.

Ministar branitelja Tomo Medved uoči sjednice Vlade u četvrtak kazao je kako bi se Srbija trebala pozabaviti vlastitim stanjem i ljudima koji "i danas iz Srbije u Republiku Hrvatsku upućuju huškačke poruke".

- Uvjeren sam da će Vlada i druga tijela pronaći odgovor, tu se radi o ozbiljnom političkom incidentu, da se potpuno krivo percipiraju stvari. Neka se suoče s prošlošću, i neka suoče svoj narod s onim što su devedesetih godina činili u Hrvatskoj. Mi vodimo svoju odgovornu i ozbiljnu politiku, mi smo članica EU-a. To je stvar njihove unutarnje politike. Što se mene tiče, to me apsolutno ne zabrinjava - poručio je Medved.

Podsjetimo, srpski predsjednik Aleksandar Vučić je ranije poručio da će službeni Beograd uzvratiti recipročnim mjerama na odluku hrvatskih vlasti da srbijanskog ministra obrane Vulina proglase nepoželjnim u Hrvatskoj, ocijenivši reagiranje hrvatske vlade kao “ishitreno i nervozno”.