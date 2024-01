Čedo Prodanović: 'Da je Ivo Sanader ostao, ovo bi bila pet puta normalnija zemlja...'

Odvjetnik Čedo Prodanović za N1 Televiziju komentirao je stanje u pravosuđu, posao, Ivu Sanadera i ljubav prema glazbi.

- Ovo rak-rana zvuči ružno, ali tu smo negdje otprilike - odgovorio je na pitanje je li pravosuđe rak-rana našeg društva.

- Ako krenemo u pravosuđe, uzrok je već daleko, to je devastacija pravosuđa 90-ih godina, kada je iz njega otišlo više od tisuću ljudi. Jedna mala zemlja si ne može priuštiti taj luksuz za regenerira toliku insuficijenciju kadrova. To je trajalo do ’95.-’96., bila je čistka, a onda je bila takva atmosfera da su ljudi odlazili i sami jer nisu više vidjeli smisla”, govori Prodanović, koji je i sam napustio pravosuđe zbog političkih razloga. Praznine koje su ostale popunjavale su se “zbrda-zdola”, ljudima iz privrede ili oni koji su tek završili fakultete. “Korijeni su u tome” - uvjeren je.

Suci traže veće plaće, Prodanović kaže kako je drugi uzrok stanja u pravosuđu odnos vlasti prema pravosuđu.

- Sudstvo je u inferiornom položaju jer o njihovim materijalnim uvjetima odlučuju drugi”, kaže. Dodaje i kako ne zna tko bi mogao odlučivati o plaćama sudaca, a smatra da bi možda imala smisla i indeksacija na kojoj inzistiraju suci. Što se tiče ideje da se sucima ograniče izvansudske aktivnosti, Prodanović kaže kako je to legitiman zahtjev, dok se gomilaju zaostaci u sudovima. “Ne možete raditi dva posla istovremeno. Ovaj drugi posao bi mogao biti pristupačan tek kad zadovolje osnovni posao. A s druge strane, dolazimo do toga da ih se ograničava, sputava u napredovanju… Teško je uspostaviti balans. Ali dok god pravosuđe ovako kaska, zaostaje, dotad taj zahtjev ima osnove - govori.

O kandidatima za državnog odvjetnika; 'Ovo je mala zemlja, tu svatko svakog zna'

Govoreći o kandidatima za državnog odvjetnika, Prodanović kaže kako su sva četiri kandidata legitimna i da mogu udovoljiti toj funkciji. Njegov osnovni prigovor “predestiniranom izboru suca Turudića” je, kaže, to što ne dolazi iz sustava.

- I da dođe, ne bi bio najlošiji tužitelj koji je bio tu. Neki su zaista bili zalutali. Sigurno da čovjek iz sustava, a taj sustav ima preko 600 ljudi, to je bazen iz kojeg se mora naći sposoban čovjek - kaže i dodaje da su to razlozi zbog kojih smatra da nije adekvatno birati čovjeka sa strane.

- Poražavajuće je za organizaciju od 600 ljudi da im dolazi prinudni upravitelj sa strane, da ih spašava i vadi iz problema koji su stigli - kaže Prodanović.

Prodanović kaže da svaka vlast bira tužitelja po svojoj mjeri.

- Svaka vlast bira tužitelja po svojoj mjeri, neovisno je li on formalno član vladajuće stranke ili ne - kaže i dodaje kako sudac mora paziti na svoj ugled u javnosti i ne može si dozvoliti luksuz da se privatno druži s osobama koje su problematične s aspekta zakona.

- Je li to eliminirajući faktor ili ne, ja mislim da ne, ovo je mala zemlja, tu svatko svakog zna - kaže.

'Sad ima više gospodarskog kriminala...'

Turudić je sudac koji je osudio bivšeg premijera Ivu Sanadera, kojemu je Prodanović branitelj. Na pitanje znači li ta presuda da ipak nije hadezeovac, Prodanović kaže: “Stavite akcent na ovo bivšeg. Ne znam koliko bi netko osudio Sanadera u punoj moći.”

Na pitanja o Turudićevom kontaktu s Josipom Rimac, Prodanović kaže da je trebalo paziti i da je malo problematično ako je Rimac već bila pod postupkom, ali da je njen posjet sucu protokoliran.

Kaže i kako bi volio da mu netko nađe što je loše radio kao tužitelj u bivšem sustavu. Kriminal je bio isti tada i sada, kaže Prodanović o prozivkama koje je predsjednik Vlade uputio na njegov račun i na račun odvjetnika Ante Nobila.

- Kriminal je u pojavnim oblicima uvijek isti. Teško mi je reći ima li ga sada više ili manje. Sad ima više gospodarskog kriminala, ovih mega afera. Nije bilo prilika, bila je veća kontrola, teže se dolazilo u priliku - kaže Prodanović dodajući da prilika čini lopova, a sad ima “sijaset prilika”. Objašnjava da je kapitalizam dugo bio divlji, da se veliki broj osoba kroz pretvorbu i privatizaciju domogao velikog kapitala, a te stvari se prije nisu događale.

- Činjenica je da su tada bili puno ekipiranije inspekcijske službe, a i u policiji su radili obučeniji ljudi nego sad - kaže odvjetnik.

- Vlast determinira rad svih tih institucija. U nekim situacijama se sigurno čeka na neki signal, govorim o situacijama kaznenog progona, ali neke čvrste argumente ja ne mogu imati jer nema dokaza - govori.

'Hrvatska je bila vrlo uređena i normalna zemlja, nije bilo nacionalističkih ispada, kamoli ustašluka'

Njegov javnosti vjerojatno najpoznatiji klijent je bivši premijer Ivo Sanader.

- Da je on ostao, ovo bi bila pet puta normalnija zemlja. Bio je pravi političar za ove prostore. Sve ove dileme o kojima me sad pitate su bile razriješene. Kad se digao spomenik ratnom zločincu, Francetiću, srušen je. I to su ga srušili oni koji su ga i podigli, on ih je tamo postrojio. Čovjek je gledao preko plota, nije se zatvorio u naše plemenske zabrane. Hrvatska je bila vrlo uređena i normalna zemlja, nije bilo nacionalističkih ispada, kamoli ustašluka koji se opet javlja i koji postaje dio naših života. Pa dobro, za dom spremni je stari hrvatski pozdrav, to je predsjednica rekla - govori Prodanović.

- Po sudskim spisima, ja ću to uvijek tvrditi, vrlo je dvojbeno ovo za što je on presuđen, a u predmetu INA-MOL predmet arbitraže bilo pitanje je li on primio mito i jesu li zbog toga sklopljeni oni ugovori na štetu Hrvatske. Zaključak je bio da Sanader nije primio mito, da nije dokazano da je primio mito, da je imao nepošteno suđenje i pristranog suca i da se svjedoku, Ježiću, nikako ne može pokloniti povjerenje jer je 10 puta mijenjao iskaz. U toj su arbitraži bila tri najsposobnija svjetska suca, od kojih je jedan bio ih Hrvatske. O tome se ne priča - govori odvjetnik.

Suđenja Sanaderu su, kaže, očito inicirana iz političkih pobuda, ali ne može reći da su suci bili politički motivirani. “Da je bila takva stratifikacija, on je trebao biti osuđen. Da se tužiteljstvo sad tako angažira, mi sad uopće ne bi imali kriminala”, kaže.