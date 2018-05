Čeka ga 'tiha misa'? Plenković je politički živ, ali je uzdrman...

Rečenica koju ovih dana najčešće možete čuti od brojnih hadezeovaca (i ne samo njih) jedna je te ista: “On je gotov”.

“Njegova dionica je završena”, kaže nam bivši čelnik stranke, pa dodaje: “Ali to ipak ne znači da ćemo mu brzo gledati leđa”.

Subotnji izvještajni sabor stranke pokazat će kako diše HDZ. Realno je očekivati “tihu misu” - mnogi hadezeovci ne podnose Plenkovića, ali niti imaju snage i hrabrosti za njegovo rušenje niti imaju čovjeka koji bi tu, riskantnu i neizvjesnu, akciju predvodio. Kad bi ga i našli, teško bi s njim mogli ponovno dobiti izbore. Zato bi najblaža kazna s kojom bi se Plenković u subotu mogao suočiti mogao biti indolentni, mlaki pljesak, a najteža neka rečenica tipa “ne smije HDZ biti talac jednog čovjeka”.

'Nitko ne želi iskočiti i završiti u loncu'

A HDZ to u ovom trenutku doista jest. Rušenje Plenkovića i njegova zamjena nekim desnijim liderom - Mirom Kovačem, npr. - vjerojatno bi otjerala manjine iz Vlade. Povratak Mosta - a Mostovci se kunu da je to nezamislivo - potjerao bi i manjine i HNS. Sve bi to, povrh svega, bio cirkus. “Preslagivanja” smo započeli u vrijeme Karamarkove vlade i svima ih je na vrh glave, dok bi novi izbori nužno vodili prema velikoj koaliciji, od koje Hrvatska ne bi imala nikakve koristi.

- Moguće je da se na subotnjem saboru apsolutno ništa ne dogodi. Moguće je da reakcije pokažu da Plenković nema više 100-postotnu potporu. Moguće je da netko iskoči i kaže Plenkoviću ono što je on rekao Karamarku prije dvije godine. Istaknuti nezadovoljnici nisu povezani, oni djeluju kao solo igrači, nitko ne želi iskočiti prvi i završiti u loncu kao pijetao koji prerano kukuriče. Oni odmjeravaju snage - rekla je na N1 Jadranka Kosor.

A dok odmjeravanje na završi, Plenkovića će držati na aparatima dok se ne dogovore oko ostavinske rasprave.

“Orgsekretar” stranke, moćni Milijan Brkić, koji je rušio Karamarka i dovodio Plenkovića, s kojim je u međuvremenu zahladio odnose, proglasio je lovostaj. “Brkića se ne treba nitko bojati”, rekao je i prisnažio: “Nećemo drugi put rušiti svoju Vladu”.

'Ovakav Plenković svima odgovara'

- Ovakav Plenković svima odgovara. On je sad lutka na koncu moćnijih igrača, koji ga neće rušiti, jer bi time ugrozili i sami sebe, a nemaju za tim ni potrebe - on će im biti poslušan. Čeka nas dvije godine mrcvarenja, a ako se i dogode izbori - što nije realno očekivati - to bi se mrcvarenje samo nastavilo - kaže nam čovjek iz Mosta.

Ne treba biti stručnjak za politiku pa vidjeti koliko je Plenković u zadnje vrijeme poljuljan. Kad se nedavno javio iz Bugarske, njegov je glas bio drhtav, a poza nesigurna i obranaška - što dosad nikad nije bio slučaj. Poziv Anti Ramljaku i njegovim suradnicima da vrate novac bio je zaprepašćujuće djetinjast - ako su radili prema zakonu, nemaju razlog vraćati novac, a ako nisu, zna se što ih čeka...

”Čovjek bez emocija” u očitoj je panici. “Pogledajte koliko je samo posijedio”, kaže nam bivši njegov suradnik.

“Vjerojatno će sad on i stranka tražiti kompromis kako bi našli nasljednika, a on osigurao povratak u Bruxelles. A za takvu tranziciju novi će statut dati veće ovlasti Brkiću.”