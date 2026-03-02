Cijena nafte je porasla oko devet posto, plina 25 posto, a globalni promet je ugrožen. To je prijetnja i europskoj proizvodnji
ŠTO KAŽU STRUČNJACI PLUS+
Čeka li nas nova inflacija? Nafta i plin idu gore, Europa bi mogla na kraju najviše ispaštati
Čitanje članka: 4 min
Teško je prognozirati daljnji razvoj događaja i ne bih volio biti zloguki prorok, ali trenutačno vladaju kaos i neizvjesnost koji bi mogli imati brojne negativne posljedice i na svijet, a posebice na Europu koja nema svoje energente, nego ih godišnje uvozi u vrijednosti 300 milijardi eura, kaže nam naftni i energetski stručnjak Jasminko Umičević, koji pomno prati što se događa na tržištu nakon napada SAD-a i Izraela na Iran i osvetničkih poteza te islamske republike.
