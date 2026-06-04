Čeka nas ludilo na burzi: SpaceX cilja na čak 1,75 bilijuna dolara?

Svemirska tvrtka Elona Muska, SpaceX, na putu je prema izlasku na burzu već u lipnju 2026. godine, s inicijalnom javnom ponudom (IPO) koja bi mogla postati najveća u povijesti. Kompanija cilja na vrtoglavu valuaciju od otprilike 1,75 bilijuna dolara, što je iznos koji zasjenjuje sve prijašnje procjene i signalizira novu eru ulaganja u komercijalnu svemirsku industriju.

Otkriveni detalji izlaska na burzu

SpaceX je povjerljivo podnio nacrt registracije američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC) još u travnju 2026., a dokumentacija je postala javna u svibnju. Kompanija planira izlistati svoje dionice na Nasdaq burzi pod simbolom "SPCX", s početkom trgovanja predviđenim za 12. lipnja.

Cilj javne ponude je prikupiti čak 75 milijardi dolara, a kompanija je otkrila u svojoj prijavi kako je odredila fiksnu cijenu od 135 dolara po dionici. Ako se to ostvari, SpaceX će s lakoćom nadmašiti trenutni rekord koji drži Saudi Aramco, čiji je IPO 2019. godine prikupio 29 milijardi dolara. Ovaj potez predstavlja i promjenu stava za Elona Muska, koji je ranije tvrdio da će SpaceX ostati privatna tvrtka sve dok napori za kolonizaciju Marsa ne budu u zrelijoj fazi. Ako dionice dosegnu cijenu od 135 dolara, Muskov udio od 50 posto u kompaniji vrijedio bi oko 752 milijarde dolara.

Financiranje ambicioznih svemirskih projekata

Kapital prikupljen putem IPO-a namijenjen je financiranju širenja ambicioznih projekata, uključujući daljnji razvoj rakete Starship, konstelacije satelitskog interneta Starlink te nedavno integriranog odjela za umjetnu inteligenciju, xAI.

Jedan od ključnih planova je izgradnja orbitalnih podatkovnih centara. SpaceX želi lansirati milijun satelita koji bi funkcionirali kao podatkovni centri napajani solarnom energijom. Plan je postaviti konstelaciju u sinkronu orbitu sa Suncem na visinama između 500 i 2000 kilometara, gdje nema oblaka i drugih vremenskih neprilika koje bi ometale sunčevu svjetlost. Musk je izjavio da će orbitalni podatkovni centri za nekoliko godina postati najjeftiniji način za generiranje računalne snage za umjetnu inteligenciju, zahvaljujući padu troškova lansiranja i solarnom napajanju.

Poslovni model kao temelj valuacije

Ovako visoka procjena vrijednosti temelji se na poslovnom modelu koji se sastoji od tri ključna dijela. Prvi je pružanje usluga lansiranja, gdje je SpaceX postao dominantna sila s više od 80 posto udjela u ukupnoj masi poslanoj u Zemljinu orbitu 2025. godine, ponajviše zahvaljujući raketama Falcon 9 i Falcon Heavy za višekratnu upotrebu.

Drugi stup je Starlink, odjel za satelitski internet, koji se pokazao kao financijski motor kompanije. U 2025. godini Starlink je generirao 11,4 milijarde dolara prihoda, što čini 61 posto ukupnih prihoda tvrtke. Usluga bilježi strelovit rast i do veljače 2026. premašila je deset milijuna pretplatnika. Treći dio je xAI, Muskov pothvat u području umjetne inteligencije, koji donosi novu, ali iznimno skupu dimenziju poslovanju. Unatoč rastu prihoda, SpaceX još nije profitabilan, uglavnom zbog golemih ulaganja u xAI, koji je 2025. zabilježio operativni gubitak od 6,36 milijardi dolara.

Mišljenja analitičara su podijeljena

Gigantska valuacija od 1,75 bilijuna dolara izazvala je podijeljene reakcije financijskih analitičara. Zagovornici ističu gotovo monopolski položaj SpaceX-a na tržištu lansiranja, profitabilan rast Starlinka i transformativni potencijal umjetne inteligencije. Oni tvrde da ulagači ne kupuju samo raketnu tvrtku, već vertikalno integriranu platformu koja će dominirati infrastrukturom 21. stoljeća.

S druge strane, kritičari smatraju da je kompanija "značajno precijenjena". Analitičari Morningstara procijenili su fer vrijednost SpaceX-a na 780 milijardi dolara, manje od polovice predložene IPO valuacije. Glavne brige odnose se na ogromnu potrošnju novca odjela xAI, što vide kao "materijalnu prijetnju uništenju vrijednosti". Koliko je ponuda velika, najbolje opisuje izjava jednog stručnjaka.

​- Prikupljanje 74,4 milijarde dolara bilo bi više od svih američkih IPO-a zajedno u posljednje dvije godine - rekao je za The Times Matthew Kennedy, viši strateg za IPO tržište u tvrtki Renaissance Capital.

*uz korištenje AI-ja