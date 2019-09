'Čeka se još jedan sporazum i kreće se u deblokadu 3. maja'

Na otvorenom dijelu sjednice Vlade, među 21 točkom dnevnog reda, je i prijedlog odluke o načinu podmirenja dugovanja trgovačkog društva '3. Maj' Brodogradilište d.d. s naslova dospjele, a nepodmirene naknade za koncesiju.

MInistar Darko Horvat je uoči sjednice Vlade rekao je da se danas neće donositi nikakve odluke oko 3. maja jer su one već donesene. Sada se samo čeka sporazum oko deblokade računa, a pohvalio je upravu jer su sinoć dogovorili za završetak jednog broda.

- Danas na Vladi neće biti nikakve odluke. Na prošloj sjednici su donesene sve potrebne odluke da se krene prema deblokadi računa i stavljanja brodgradilišta u punu funkciju. NO HBOR-a dao je zeleno svjetlo za deponiranje 150 milijuna kuna na poseban račun i u ovom trenutku nam nedostaje sporazum između onih koji će nadzirati transfer novca, a to je Hrvatska brodogradnja Jadranbrod i onih kojima će novac biti isplaćivan, a to je 3 maj. Nikakvog polaganja novca na račun Jadranbroda i 3. maja neće biti. Uz monitoring i analizu Hrvatske brodogradnje dat će se suglasnost za svaku isplatu, a što je preduvjet da deblokiramo račun i brodogradilište stavimo u funkciju - rekao je Horvat.

Objavio je i dobru vijest.

- Čestitka Ediju Kučanu i njegovom timu koji je u noći od jučer na danas uspio potpisati ugovor za završetak prve brodogradnje - 733, kanadski naručitelj, 36 milijuna dolara. Perspektiva dobrog završetka ovog procesa se iz dana u dan u optimističnoj namjeri događa i sigurna sam da ćemo u sljedećih 10-ak dana deblokirati račun, započeti radove na brodu kanadskog naručitelja, a to je početak procesa da se u dvije godine završi sve što je na navozu u brodogradilištu.

U ovom trentuku ne zna kada će plaće radnicima. Nada se da će u ponedjeljak ili utorak biti sklopljen sporazum između Hrvatske brodogradnje i 3. maja, te da će tijekom sljedećeg tjedna krenuti prve isplate.

