Život su mi oduzeli. Razboljela sam se od brige. Pobijedila sam na sudu, no ta odluka došla je kasno. Puno prekasno, kaže nam Džemila Švraka (69), koja živi u kontejnerskom naselju u Petrinji.

Njezin izvanbračni suprug Slavko Bijelić preminuo je 1995. od infarkta. Slomili su ga stres, rat i neljudi koji su uništili sve što je do tada stvarao. Od tada Džemila vodi bitku u ostavinskoj raspravi koja do danas nije riješena. Sve ove godine morala je dokazivati da su živjeli u izvanbračnoj zajednici kako bi naslijedila njegovu mirovinu.

- Tek sam u veljači 2015. dobila sudsku potvrdu da smo bili u izvanbračnoj zajednici. Priznali su mi vrijeme od 1. kolovoza 1983. do suprugove smrti 1995., iako smo mi u vezi bili od 1974. i dobili sina. Njegova supruga bila je živa, no teško bolesna i u bolnici. U dogovoru i iz pristojnosti tad nismo željeli ništa pokretati pa se broji vrijeme od njezine smrti - priča Švraka.

Nakon prve presude 2016. predala je zahtjev za obiteljsku mirovinu, no iz mirovinskog, a potom na Upravnom i Visokom upravnom sudu zahtjev su odbacili zbog diskriminatornog detalja u Zakonu u mirovinskom osiguranju koji kaže da članovi obitelji mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije, a trajala najmanje tri godine.

Smatrali su da to ne vrijedi za nju jer je bila ranije, no uz pomoć odvjetnika Dražena Ivanića podnijela je Ustavnu tužbu tijekom 2018. Oni su ove veljače utvrdili da je Švarča u svemu u pravu.

- Od potresa do ožujka sin i ja smo živjeli u vojarni. Bila sam ondje kad me je odvjetnik nazvao s dobrom vijesti, no nisam se mogla veseliti. Onkološki sam bolesnik i ne znam hoću li doživjeti da je isplate. Ubilo me to - kaže tužno Švraka i dodaje kako su dovedeni do toga da žive od 640 kuna socijalne pomoći.

No najgore je što zasad nemaju pravo na obnovu kuće nakon potresa.

- Predmet je ostavine pa nisam imala pravo na obnovu nakon rata. Sama sam sve radila, a sad opet ovisim o sudu - kaže Švraka.