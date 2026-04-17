Restorani, putovanja, koferi: Na što je odbojkaški savez potrošio 150.000 €? Kažu: 'Sve je čisto!'
Samo na hranu potrošili su oko 51.000 eura. Kartice su koristili i u skupim restoranima, parfumerijama, kupljeno je i puno sitnica. Iz saveza kažu: 'Nema tu privatnih troškova, sve je u sklopu obavljanja aktivnosti HOS-a'
Odbojkaški savez u prošloj je godini potrošio više od 150.000 eura na kartici Visa Gold. Od toga više od 50.000 eura ide na hranu, na "gablece". Ponovno dolazimo u situaciju da se javni novac troši svakako, rekao je gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić u srijedu navečer u emisiji "RTL Direkt".