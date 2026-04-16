VIDEO Mia iz Zadra balansira gume i pozira: 'Kod mehaničara mi svi govore 'Bravo curo!'

Oduvijek sam htjela raditi kao vulkanizerka, no škola za to zvanje ne postoji, govori Mia Galešić (18), tek punoljetna Zadranka, dok diže teške gume i balansira ih. No kad već strukovne škole za to nema, snašla se i nakon završene srednje za pedikerku pokucala je na vrata jedne zadarske vulkanizerske radnje, prošla probni rok i sad suvereno radi s gumama ravnopravno sa svojim muškim kolegama.

Pokretanje videa... 00:44 Mia Galešić je jedina žena vulkanizer u Zadru | Video: 24sata/pixsell

- Prvo sam krenula u srednju školu i zaista sam htjela raditi s noktima, a nakon završetka školovanja shvatila sam da me ovo ipak više privlači - govori nam vitka i spretna tinejdžerica s iznimnim crtama lica.

No na posao dolazi točno u osam, odradi puno radno vrijeme i osim kratke pauze - nema stajanja ni vremena za odlaske na kavu.

- Meni se ovdje sviđa, jezikom moje generacije je top, nema nikakvih predrasuda, ovdje se jednostavno fizički radi i to je cijela filozofija - govori Mia, za koju kolege imaju samo riječi hvale.

Isprike i poštede u ovom poslu nema. Jednostavno, posla ima cijeli dan te se mora obaviti kvalitetno i vrlo brzo.

- Nikad to ne bih ni tražila, mislim da žene ako se na nešto odluče mogu sve. Gume su teške, ali za mene je uvijek bio fizički rad. Pomaže podatak da u teretani mogu dignuti i do 150 kilograma, pa nije mi tako teško kako se drugima čini - objašnjava nam Mia.

- Ne brojim koliko montiram guma dnevno, ovdje je sve timski rad. Puno su mi pomogli kad sam došla naučiti montirati gume, to je išlo jako teško, ali sam, zapravo, vrlo brzo to savladala - ponosna je ova djevojka na sebe i dodaje: "Za divno čudo, svi mi vjeruju da znam što radim, nikad se nije dogodilo da je netko došao u radnju i rekao ne želim da mi žensko montira gume".

No, zanimljivo, najviše pohvala za svoj rad i profesiju dobiva od starijih ljudi. Oni se ne libe reći kako je najbitnije u životu raditi što te zanima i veseli.

- Stariji ljudi će doći i reći bravo curo, i uvijek mi kažu samo tako nastavi, i zaista sam zahvalna na podršci, no iznad svega su me podržali majka i otac kojima sam rekla što me zanima i oni su bezrezervno bili uz mene - govori nam i dodaje kako posao nije bilo teško naći.

No kad opere crnilo s ruku, Mia ima i hobi, pa njezino lice često služi za šminkanje vizažistima te je se može vidjeti na modnim revijama.

- Na posao uvijek dolazim čistog lica i mislim da moram biti takva kakva jesam jer autentičnost mi je jako bitna. No prije nekog vremena javio mi se vizažist koji me zamolio za suradnju pa je nakon jednog šminkanja došlo i drugo, pa treće, i sad to više ni ne brojim - smije se i dodaje: "Bitno mi je da se mogu prepoznati u ogledalu, da sam zadovoljna te da radim što me veseli i što sam htjela. Upisala sam autoškolu, polažem i za motocikl, četiri godine sam u bodybuildingu, jednostavno sam odlučila živjeti kako meni odgovara, i dobro mi ide".

Radni dan polako završava, a na beskrajnoj ljubaznoj mladoj djevojci ne vidi se umor.

- Odlična je, brza i spretna - govori nam korisnik usluge montiranja guma, a drugi dodaje kako mu je malo čudno vidjeti ženu vulkanizerku, ali da joj sve ide kao od šale.

- I u Zadru se stvari mijenjaju što se tiče podjele na muške i ženske poslove - zaključuje djevojka s 18 godina koja se davno odlučila da takve granice za nju jednostavno ne postoje.