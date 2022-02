Početkom studenog prošle godine dobili smo konačnu odluku o obnovi. Tom odlukom nadležno ministarstvo naložilo je Fondu za obnovu da provede konstrukcijsku obnovu naše zgrade. Ali stotinu dana kasnije, još nam nije pokrenut natječaj za izvođenje radova.

Rekao nam je to predstavnik stanara stambene zgrade na Ilici 103/1 Miroslav Jerković. Njihova zgrada je prva dobila rješenje o tome da će je država obnoviti, ali umjesto obnove dobili su zahtjev da moraju napraviti izmjene na projektu.

- Trenutno radimo na ispuni 17 novih zahtjeva na projekt, šest mjeseci nakon što je isti dobio pozitivnu suglasnost tehničko-financijske kontrole. U objašnjenu su nam rekli da je to zbog novog Zakona o obnovi i novog programa mjera. Najveći je problem što se oni sad uče na nama. Mi nismo protiv toga da sve bude po propisima, naprotiv, ali onda neka se otpočetka zadaju točne mjere, a ne da nakon što bude sve prihvaćeno i kad se treba raspisati natječaj za našu zgradu, odluči da ipak nije sve u redu - rekao je Miroslav i dodao da će ovo sve dosta produžiti, ali i povećati troškove.

- Trenutno imamo dimnjačarske preglede, radimo dodatne mape montaže i demontaže elektroničkih i strojarskih instalacija, prekrajamo troškovnike, sve u nadi da ćemo uspjeti napraviti po svakom slovu pravilnika.Sve ove izmjene će nas dodatno koštati desetak tisuća kuna, a do sad nas je izrada samog projekta koštala više od 100.000 kuna. No taj proces je donekle olakšao izmijenjeni zakon o obnovi prema kojem sve troškove pokriva država pa nije bilo problema među suvlasnicima oko financiranja - dodao je Miroslav i naglasio da je primjedbi na troškovnik bilo i zbog jednog pravilnika iz 2007. Prema njemu, govori nam, potrebno je u svakoj zgradi imati i pričuvne dimnjake u slučaju nužde. Takvi dimnjaci u praksi nikad nisu potrebni, ali ih prema pravilniku treba biti. To, govori Miroslav, nije problematično, ali jest da se takve stvari ne definiraju unaprijed.

- Cijeli postupak predugo traje. Kad smo dobili rješenje u studenom, čekali smo dva mjeseca da se raspiše natječaj. Kako je iznos natječaja više od tri milijuna kuna trebala je suglasnost upravnog vijeća Fonda. Vanđelić otišao pa smo morali čekati novo Vijeće. Uz to su bili praznici. Ako će obnova ići ovim tempom novce iz EU nam mogu produljiti i za 10 godina, malo će biti - rekao je Miroslav i dodao da bi idući tjedan trebali predati ispravljeni troškovnik, a očekuje da bi se sredinom ožujka trebao raspisati natječaj za njihovu zgradu. 

Salama pitanje

Gospodine premijeru, kako uspjeti dobiti obnovu od države, ali da nam ne vraćaju na doradu papire koje je već država prihvatila, a da nismo članovi vaše stranke ili da ne radimo u vašem lijepom uredu?