Čekaonice u Traumi su krcate. Dr. Babić za 24sata: 'U danu smo imali 9 hitnih operacija'

Snijeg i poledica ponovno su pokazali koliko mogu biti opasni, osobito za stariju populaciju, ali i za radno aktivne građane, kao i za mlade. Klinika za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice ovih je dana prepuna pacijenata, a broj prijema značajno raste svaki put kad temperature padnu ispod nule i prometnice se zalede. Posjetili smo zagrebačku Traumu, u kojoj je čekaonica bila krcata, a puno je lomova bilo upravo zbog vremenskih uvjeta.

- Kod nas je uvijek ovako ‘veselo’. Ovih dana, kad padne snijeg i kad se zaledi cesta, pojačani su nam prijemi traumatoloških bolesnika. U srijedu smo imali 66 pregleda koji su povezani sa snijegom, odnosno ledom, a imali smo i 15 prijema u bolnicu, sve za operaciju - rekao je za 24sata doc. dr. sc. Slaven Babić, pročelnik Zavoda za opću traumatologiju i prijelome zdjelice Klinike za traumatologiju. Posebno zabrinjava podatak o broju hitnih operacija.

- Srijedu smo završili s devet hitnih operacijskih zahvata direktno vezanih uz led - ističe docent Babić. Najave ledene kiše dodatno zabrinjavaju liječnike.

- Ove najave za ledenu kišu veliko su upozorenje našim građanima kako se trebaju ponašati, pogotovo starijima. Njih naročito molim da ne izlaze iz domova bez potrebe jer će se u slučaju ledene kiše ovi brojevi prijema i operacija najmanje udvostručiti - upozorava.

Pokretanje videa... 00:11 GIF | Video: 24sata Video

Ozljede koje liječnici bilježe uglavnom su tipične za padove na skliskim površinama.

- Stariji najčešće lome kukove, a to su ozbiljne ozljede koje imaju velike posljedice, uključujući i invalidnost - naglašava Babić.

Kod mlađih i radno aktivnih građana najčešće stradavaju ručni zglobovi.

- To su ozljede koje se liječe konzervativnim putem, ali bilo koji lom kosti čovjeka izbaci iz svakodnevice i promijeni život na nekoliko mjeseci, bez obzira na dob - kaže.

U Kliniku dolaze pacijenti svih životnih dobi.

- Imamo sve prijeme, dob više nije ključna. Povećanje broja starijih pacijenata s prijelomima kukova trend je koji traje godinama, a dodatno se poklapa sa snijegom i ledom - objašnjava Babić. Najviše operacija odnosi se na ozljede donjih ekstremiteta.

- Najčešće operiramo prijelome kukova i gležnjeva - dodaje. Liječnici apeliraju na oprez, osobito kada izlazak nije nužan.

- Radno stanovništvo, studenti, svi su skloni prijelomima. Ako nije nužno izlaziti, nemamo se što junačiti - poručuje Babić.

Gužva i na Rebru

U KBC-u Zagreb također je gužva ovih dana na Hitnoj zbog vremenskih uvjeta.

- Tijekom posljednjih dana bilježimo blago povećan broj dolazaka u hitnu službu povezanih sa zimskim uvjetima i snijegom, bez značajnog dodatnog opterećenja sustava tom vrstom ozljeda. Najčešće se radi o ozljedama nastalim zbog poskliznuća i padova, pri čemu dominiraju uganuća i prijelomi ekstremiteta. Kod starijih osoba bilježe se i prijelomi kuka. Uz to, povremeno zbrinjavamo pacijente s blažom hipotermijom i ozeblinama, osobito među starijom i socijalno osjetljivom populacijom. Hitna služba radi redovito, a građanima se preporučuje povećan oprez - odgovorili su nam s Rebra. S obzirom na vremensku prognozu i mogućnost pogoršanja uvjeta na cestama i nogostupima bolnice pozivaju građane da smanje kretanje, nose prikladnu obuću i maksimalno paze kako bi se izbjegle teške ozljede.

’Opasnost veća zbog ledene kiše’

Ove najave za ledenu kišu veliko su upozorenje našim građanima kako se trebaju ponašati, pogotovo starijima. Njih naročito molim da ne izlaze iz domova bez potrebe jer će se u slučaju ledene kiše ovi brojevi prijema i operacija najmanje udvostručiti. Stariji najčešće lome kukove, naglašava Babić.