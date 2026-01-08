Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu

Hrvoje Petrač treba se javiti u Remetinec 2. veljače na izdržavanje kazne od 3 godine i 9 mjeseci uz koje je dobio i 300 tisuća eura sporedne kazne za svoju ulogu 'mozga operacije' u aferi Mikroskopi. Trebao je otići već ovaj mjesec ali mu se zakompliciralo zdravstveno stanje, mora na fizikalnu terapiju zbog bolova u leđima, pa je sud odredio novi datum. Naime, Bolnica za osobe lišene slobode nema uvjete za fizikalnu terapiju koja mu treba.

Njegov sin Novica neće tražiti odgodu i u Remetinec će već za par dana. On je osuđen na dvije godine i dva mjeseca, od čega je 10 mjeseci bezuvjetno, odnosno mora ih 'odraditi'.Od toga će mu se oduzeti tri mjeseca koja je već proveo u istražnom zatvoru, a uplatio je 80 tisuća eura sporedne novčane kazne.

Za Nikolu Petrača, koji je osuđen na godinu i osam mjeseci od čega će morati odslužiti šest mjeseci, još nije odlučeno o terminu početka odsluženja kazne, ali kako 24sata doznaje, i to će biti ovog mjeseca.

Kad je u pitanju poduzetnik Saša Pozder, on je tražio odgodu zbog zdravstvenih razloga, kao i Hrvoje Petrač. Koji su to točno, nismo uspjeli saznati. Za njegovu kaznu je nadležan Županijski sud u Šibeniku s kojeg su za 24sata rekli kako još nisu donijeli odluku o njegovom zahtjevu. On je dobio 2 godine i 9 mjeseci bezuvjetne zatvorske kazne uz novčanu kaznu od 200 tisuća eura.

Zagreb: Saša Pozder, srbijanski poduzetnik optužen u aferi Mikroskopi, pušten je iz Remetinca | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Gdje je bio Hrvoje Petrač?

Sporedne novčane kazne, kao i štetu od 740 tisuća eura za državu su sva četvorica uplatila dan prije nego su potpisali nagodbu, u rujnu 2025. godine. Za Hrvoja Petrača je tad određena i jamčevina od milijun eura jer se tijekom procesa nalazio osam mjeseci u bijegu. Još nijedna institucija nije potvrdila gdje je bio ni kako je moguće da je sam prešao granicu, ušao u Hrvatsku i s odvjetnikom Pavasovićem Viskovićem se dovezao pred vrata Remetinca bez da ga je policija zaustavila iako su za njim bili raspisani europski uhidbeni nalog i međunarodna tjeralica.

Podsjetimo, sam glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je u srpnju prošle godine izjavio da 'službe znaju gdje je Petrač'. Ta izjava je iznenadila sve uključene u slučaj, a čude se i neki suci sa Županijskog suda u Zagrebu s kojima smo razgovarali. - Inzistirao bih svakako od Uskoka i MUP-a da mi daju tu informaciju. Jako čudna situacija - rekao nam je jedan sudac.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Mala primanja, puno imovine

Petrač je kao jamčevinu ponudio Vinariju Petrač koja proizvodi vino Karizma. U katastru je vidljivo da je vlasnik te nekretnine mlađi sin, Nikola Petrač. Upisana je i tvrtka Petrač d.o.o. Riječ je o zgradi u kojoj je dio vinarije veličine 212 metara kvadratnih i dvorištu veličine 599 metara kvadratnih. Gotovo sve nekretnine u toj ulici su u vlasništvu članova obitelji Petrač, pretežito Nikole. No Hrvoje nije upisan ni na jednu nekretninu.

Zanimljivo je da je u optužnici navedena puno lošija financijska slika trojice Petrača. Tako 'mastermind' Hrvoje Petrač, kako ga u jednoj poruci laskavo naziva Saša Pozder, nema imovine, a jedini zabilježeni mjesečni prihod mu je mirovina od 600 eura. Novica Petrač ima plaću od 750 eura mjesečno, a zaposlen je u tvrtki Gala plus nekretnine, koja se također nagodila u ovoj aferi jer je Novica Petrač organizirao da ta tvrtka Pozderovoj izda lažne fakture kako bi izvukli novac za mito. Vlasnik je poljoprivrednih površina u Krapinskim toplicama. Nikola Petrač je s bratom zaposlen u istoj tvrtki, a prema optužnici, Gala plus nekretnine su njegova tvrtka. Prima plaću od 800 eura. Vlasnik je stana od 40 kvadrata u centru Zagreba u kojem mu živi brat Novica, i stana od 55 kvadrata na vinogradskoj cesti, gdje živi i Rotim. Suvlasnik je u dva poslovna prostora na adresi Trg žrtava fašizma 2 u Zagrebu površine 450 i 390 kvadrata, kuće na otoku Krku, od 200 kvadrata. Vlasnik je kuće u Krapinskim toplicama od 150 kvadrata u kojoj živi njegov otac Hrvoje i u kojoj je vinarija.

Poruke zakonit dokaz

Vili Beroš, Tomo Pavić, Gordan Roić i Krešimir Rotim i dalje negiraju krivnju, a kako doznajemo, tužiteljstvo će kao svjedoke protiv njih zvati Hrvoja Petrača i Pozdera. Odvjetnice Vilija Beroša zatražile su da se iz spisa izdvoje određeni dokazi kao nezakoniti, a riječ je o ispisu poziva i prijepisu poruka, pretežito iz WhatsApp grupe 'Petrači&Pozder' u kojima je četvorka već osuđenih razvijala strategiju 'posla' i Beroša nazivala 'Malim', a Pavića 'Zrikavcem'. Beroš tvrdi da on nije 'Mali'. Međutim, poruke su prihvaćene kao zakonit dokaz. Beroša se tereti da si je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 75.000 eura, Roić je navodno primio 25.000 eura mita, a Rotimova Specijalna bolnica Neurospine dobila je uređaj vrijedan 115.000 eura. Uskok ne navodi iznos imovinske koristi za Tomu Pavića.