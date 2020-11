'Čekat ćemo oko šest tjedana da vidimo jesu li mjere učinkovite'

<p>Najteži dan u Hrvatskoj od početka epidemije: 4009 novih slučajeva, preminula 51 osoba, na respiratoru 252 pacijenta. Vlada je predstavila nove, strože mjere koje će biti na snazi do 21. prosinca. Među ostalim, zatvaraju se kafići, restorani, teretane i sportski centri, zabranjuju se svadbene svečanosti.</p><p>- Odluka će biti sutra objavljena u Narodnim novinama i stupa na snagu u subotu u 24 sata. Donijeli smo strože mjere u 10 županija u kojima imamo nešto lošije stanje, mi smo u stalnom kontinuitetu donošenja određenih mjera ili popuštanja na određenim prostorima ako se poboljša situacija, izjavio je<strong> Damir Trut</strong>, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu u <a href="https://vijesti.hrt.hr/682442/mogu-li-nove-mjere-zaustaviti-trend-rasta-broja-zarazenih" target="_blank">HRT-ovoj emisiji Otvoreno. </a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere u Hrvatskoj </strong></p><p>- Mjere će trajati oko tri tjedna, ali uz ovako visoke brojke, čekat ćemo još neko vrijeme njihov učinak. Same mjere su samo slovo na papiru i ako se ne pridržavamo istih, i dalje ćemo pratiti slične brojke - smatra <strong>Marija Bubaš</strong>, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a.</p><p>Napomenula je da se radi o odricanju, o odlasku iz zone komfora, to je napuštanje našeg ponašanja na kojeg smo i kulturološki navikli. To što u sektoru ugostiteljstva radi oko 80.000 zaposlenih govori da je to povezano osim s turizmom, i s našim navikama. Smatra da učinkovitost mjera možemo vidjeti za oko šest tjedana, ali za tri tjedna ćemo već vidjeti smjer kretanja.</p><p><strong>Marko Jakopović</strong>, pulmolog s Klinike za plućne bolesti Jordanovac smatra da će mjere svakako pomoći zdravlju nacije.</p><p>- Očigledno radimo nešto krivo jer imamo jako veliki broj oboljelih, imamo sve više teško oboljelih, sve punije bolnice i svaki dan 40 do 50 umrlih bolesnika, to nije dobar trend u ovom trenutku - upozorio je.</p><p><strong>Tomislav Novinščak</strong>, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec izjavio je da danas konačno nakon dugo dana su imali manje primljenih nego otpuštenih pacijenata pa im to daje nekakve snage.</p><p>- Smatram da se radi o svjetskoj pandemiji i ne treba biti toliko fokusiran na traženje određenog krivca. To je svjetska pandemija, radi se o brojkama koje nisu viđene u ovom stoljeću a ni proteklih 100 godina. Određene mjere su bile potrebne i ove nove će sigurno pokazati rezultate - poručio je.</p><p><strong>Dino Kozlevac</strong>, načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije je istaknuo da je epidemiološka situacija u Istri danima stabilna. Bilježe od 60 do 80 novozaraženih dnevno te strogo kontroliraju, kaže svaki virus. Mjesna uprava se ne slaže s donesenim mjerama pa su danas Vladi uputili protuprijedlog.</p><p>- Nismo ustanovili da se virus širi ili dolazi iz ugostiteljstva, smatramo da to nije djelatnost koja pravi probleme. Vladi smo danas poslali zahtjev, potpisali su ga gradonačelnici i tražimo da se u vezi ugostiteljstva napravi izuzetak na temelju naše prosudbe - izjavio je. Ocjenjuje da zdravstveni sustav u županiji svih osam mjeseci funkcionira besprijekorno i da je vrlo bitno da imamo regionalni pristup kao što to radi cijela Europa.</p><p>- Sada smo donijeli linearne mjere za cijelu Hrvatsku, ali treba sagledati specifičnost na različitim područjima - poručuje.</p><p>Trut smatra da u ovom trenutku svima nama treba zajedništvo i da do sada se je poštovala regionalna procjena, ali ovih je dana situacija drastično pogoršana pa je stoga došla i odluka da mjere vrijede za cijelu zemlju.</p><p>- Svaka županija može donijeti još strože mjere ako se stanje u toj regiji pogorša, ali ih za sada ne može ublažavati. Tek ako se primijeti trend poboljšanja, može se razgovarati i o ublažavanju - pojasnio je.</p>